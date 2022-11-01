桃市圖轉包蘇貞昌小女兒 羅智強：爸爸騙神女兒騙人

行政院長蘇貞昌女兒蘇巧純所屬的「二三設計」，遭桃園市議員爆料，參與「桃園市立圖書館新建總館」多媒體標案，違反利益迴避，也違背蘇巧純先前稱「不參加任何政府標案」的承諾。前市議員羅智強今談及此事批評說，現在政府騙騙騙，「爸爸騙神，女兒又騙人」，政府變成蘇貞昌的「家天下」。

前總統馬英九、羅智強今陪同議員候選人楊植斗赴木柵市場掃街拜票，被問到蘇巧純的標案爭議，馬英九說，蘇貞昌要親自說明。

羅智強說，蘇貞昌內「賺」不避親，把政府的錢讓自己親人來賺，毫不避諱，這不是第一次，過去蘇貞昌與蘇巧純信誓旦旦說下次不再辦、不再包政府標案，現在轉一手，用這種方式，去拿桃園市政府預算，還被桃園議員爆料。

羅智強說，現在政府騙騙騙，「爸爸騙神，女兒又騙人」，政府變成蘇貞昌的「家天下」，完全不知利益迴避，說過的話不算話，這就是現在的民進黨。

羅智強痛批，過去他揭露科工館的案子，對方也說不清楚講不明白，後來就說下次不再犯，下次不再犯就算了，但還是又再犯，現在檢調和監察院都躺平一族。

至於高端在辯論會前突然公布採購價格，羅智強批評，行政不中立到這種程度，有本事封存30年，但要辯論就不保密，因為知道迴避不了，不是誠心的，而是因為蔣萬安很嚴厲質詢，引起民眾高度關注，政府此舉也是斷尾求生，避免在辯論前被問時，答不出來很難看。

桃園市府新工處昨天曾回應表示，該項目由營造廠商自行尋找廠商團隊合作，不是原契約主要部分，並非「轉包」，也符合採購法規定。