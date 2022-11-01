民眾黨新竹台北坐一望二？黃珊珊：現在言之過早

民眾黨主席柯文哲接受媒體專訪時表示，民眾黨縣市首長選情目前「坐一望二」，一是新竹二是台北，但「坐」也坐不太穩。柯文哲力挺的無黨籍台北市長候選人黃珊珊今天說，每次選舉大家都有不同揣測，但她覺得盡自己努力，因為還有將近20幾天，目前都還言之過早。

柯文哲接受鏡周刊專訪，自評縣市長選情，他說目前白營「坐一望二」，坐一是民眾黨新竹市長候選人高虹安，望二則是黃珊珊，但「坐」也坐不太穩。黃珊珊今天到文昌宮參拜，活動後接受媒體訪問。

黃珊珊說，每個人的選舉都是各個有信心，但大家都沒把握，所以最後是交給市民來決定，每次選舉大家都有不同揣測，但她覺得盡自己的努力，因為還有將近20幾天，目前都言之過早。

被問到柯文哲是否對北市選情沒信心？黃珊珊說，每個人都有評斷，但是台北本來就很膠著，這不是信心的問題，而是選情本來就很詭異，每一天都有變化，最後的狀況在台北市，她還是相信台北市民的智慧。

柯文哲日前說，台北市大概有10%選票會棄保，黃珊珊說，那是一種評論，用來解釋過去的狀況，但這次的狀況其實沒人拿得準，所以她還是一樣，盡全力爭取台北市民的認同，大家可以看得出來，現在談棄保的人都說台北市很難做成棄保，所以現在都是在用猜測的方式，以前的棄保或是相關的內容是違反民主的，希望大家都能夠做自己的主人，棄保是侮辱選民的智慧。