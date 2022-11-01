快訊

梨泰院悲劇再添1死！20多歲女重傷宣告不治 累計156死151傷

中山高汐止交流道「走山」 大量土石崩落阻塞出口車道

李靚蕾揪閨密慶萬聖節 照片驚見許多大咖明星變臉

藍委酸陳其邁沒有當兵 蘇貞昌反擊：蔣萬安也才當14天

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
行政院長蘇貞昌（右）赴立法院進行施政報告總質詢。記者曾學仁／攝影
行政院長蘇貞昌（右）赴立法院進行施政報告總質詢。記者曾學仁／攝影

年底九合一大選進入倒數，行政院長蘇貞昌跑遍全台輔選，國民黨立委鄭麗文今天表示，高雄市長陳其邁沒有當過兵，卻被蘇貞昌拿來類比為烏克蘭的基輔市長，要百姓如何相信他會抵抗到底，蘇貞昌則反擊，國民黨台北市長候選人蔣萬安也沒有當兵，「他才當14天」。

行政院長蘇貞昌今天率領相關部會首長赴立法院進行施政報告總質詢，鄭麗文質詢時提及，新北市長侯友宜日前到嘉義輔選，特別提到選舉不需要吵來吵去，團結人民才有希望，詢問蘇貞昌是否認同。

蘇貞昌表示，要團結這點沒有人會有爭議，但是選舉常常有不同的論述，當然會有不一樣的意見，不然何必要選舉，「選舉一定是比較不同，選舉還要有辯論，所以不要把辯論講成是吵來吵去」。

鄭麗文指出，選舉要看候選人的人品、能力與政策，但是蘇貞昌現在到各地輔選，都一直不斷高唱要學習基輔，「選市長必須要像基輔市長一樣，英勇抗俄才能守住台灣」，否則如果共軍打來沒有辦法守住台灣。

鄭麗文質疑，台灣今年的選舉是要選地方首長，蘇貞昌卻以候選人「會不會在打仗時抵抗到底」作為選舉標準，如果不是明年、未來四年就要打仗，為什麼要每天講這個，這對團結沒有幫助，是否意味跟總統蔡英文不同政黨的候選人，他們未來就不會保衛台灣。

蘇貞昌強調，從烏克蘭的例子可以看出，基輔市長是抗俄英雄，但是烏克蘭也有出賣國家的人，甚至還有人被烏克蘭總統澤倫斯基免職。

鄭麗文表示，陳其邁根本沒有當過兵，這件事情早就被人家拿出來炒作，「對於一個根本沒有當兵的人，你叫百姓怎麼相信，他當市長會像基輔市長一樣首當其衝、抵抗到底」，蘇貞昌反擊，如果要照這樣講，蔣萬安也沒有當兵，「他才當14天」。

鄭麗文再指，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬被踢爆，在沒有選舉後馬上跑到中國大陸，甚至在國籍欄上直接填寫中國，「這種候選人變成你口中才有辦法抵抗共軍的人，這不是很好笑嗎」。

蘇貞昌則說，如果照這個邏輯來說，台灣民眾黨新竹市長候選人高虹安也是這樣，這也引來鄭麗文苦笑說，「高虹安不是我推薦的啊，你跟我講她幹什麼」。

2022大選 高雄市長 陳其邁 台北市長 蔣萬安 蘇貞昌

延伸閱讀

蘇貞昌之女是總圖轉包廠商 賴香伶：肥水不落外人田？

影／挺救國團！蔣萬安批綠營：愛國分黨派

年底閣揆換人有譜？蘇貞昌回應了

九合一選後內閣改組？蘇貞昌：每在位一天都有傳聞什麼時候換人

相關新聞

高端公布疫苗價格被質疑套招 薛瑞元曝高端有先做這事

高端昨自行公布疫苗價格，藍營質疑公布時間點是套好招，為救台北市長候選人、前衛福部長陳時中的選情。衛福部長薛瑞元今表示，「...

影／六都就台南沒標準運動場館？謝龍介宣示當選就興建

台南市長候選人謝龍介今天質疑，台南身為直轄市卻連中小型的標準運動場館都沒有，早年國民黨市長施治明任內爭取到中央支持要興建...

藍委酸陳其邁沒有當兵 蘇貞昌反擊：蔣萬安也才當14天

年底九合一大選進入倒數，行政院長蘇貞昌跑遍全台輔選，國民黨立委鄭麗文今天表示，高雄市長陳其邁沒有當過兵，卻被蘇貞昌拿來類...

民進黨苗栗有魔咒？徐定禎鍾東錦廝殺激烈 恩師卻是同一人

民進黨苗栗縣長候選人徐定禎二度挑戰縣長，希望打破民進黨在苗栗無法勝選的魔咒，地方人士說，徐定禎與無黨籍候選人鍾東錦系出同源，政壇發展卻路線歧異，如今對立廝殺，誰能勝出，成為地方熱議焦點。

影／2年破3碗 立委批故宮國寶保存流程不完善

針對故宮爆發內部不慎打破多樣文物，院長吳密察卻疑似下令隱匿不報，直至近日才對外說明一事，時代力量立法院黨團上午召開記者會...

六都攻防戰／站路口、掛看板 不只為博眼球 盧秀燕和蔡其昌誰能攻占選民的心

選情冷，民進黨台中市長候選人蔡其昌大清早街頭拉票，綠營也祭出負面看板戰「拒絕再盧」。台中市長盧秀燕不敢大意，本月中旬請假後，也將站上街頭拉票。不管站街頭或掛看板，搶的是選民的眼球，但真正的戰場卻不在這裡，到底誰能攻占市民的心？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。