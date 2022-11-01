藍委酸陳其邁沒有當兵 蘇貞昌反擊：蔣萬安也才當14天

年底九合一大選進入倒數，行政院長蘇貞昌跑遍全台輔選，國民黨立委鄭麗文今天表示，高雄市長陳其邁沒有當過兵，卻被蘇貞昌拿來類比為烏克蘭的基輔市長，要百姓如何相信他會抵抗到底，蘇貞昌則反擊，國民黨台北市長候選人蔣萬安也沒有當兵，「他才當14天」。

行政院長蘇貞昌今天率領相關部會首長赴立法院進行施政報告總質詢，鄭麗文質詢時提及，新北市長侯友宜日前到嘉義輔選，特別提到選舉不需要吵來吵去，團結人民才有希望，詢問蘇貞昌是否認同。

蘇貞昌表示，要團結這點沒有人會有爭議，但是選舉常常有不同的論述，當然會有不一樣的意見，不然何必要選舉，「選舉一定是比較不同，選舉還要有辯論，所以不要把辯論講成是吵來吵去」。

鄭麗文指出，選舉要看候選人的人品、能力與政策，但是蘇貞昌現在到各地輔選，都一直不斷高唱要學習基輔，「選市長必須要像基輔市長一樣，英勇抗俄才能守住台灣」，否則如果共軍打來沒有辦法守住台灣。

鄭麗文質疑，台灣今年的選舉是要選地方首長，蘇貞昌卻以候選人「會不會在打仗時抵抗到底」作為選舉標準，如果不是明年、未來四年就要打仗，為什麼要每天講這個，這對團結沒有幫助，是否意味跟總統蔡英文不同政黨的候選人，他們未來就不會保衛台灣。

蘇貞昌強調，從烏克蘭的例子可以看出，基輔市長是抗俄英雄，但是烏克蘭也有出賣國家的人，甚至還有人被烏克蘭總統澤倫斯基免職。

鄭麗文表示，陳其邁根本沒有當過兵，這件事情早就被人家拿出來炒作，「對於一個根本沒有當兵的人，你叫百姓怎麼相信，他當市長會像基輔市長一樣首當其衝、抵抗到底」，蘇貞昌反擊，如果要照這樣講，蔣萬安也沒有當兵，「他才當14天」。

鄭麗文再指，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬被踢爆，在沒有選舉後馬上跑到中國大陸，甚至在國籍欄上直接填寫中國，「這種候選人變成你口中才有辦法抵抗共軍的人，這不是很好笑嗎」。

蘇貞昌則說，如果照這個邏輯來說，台灣民眾黨新竹市長候選人高虹安也是這樣，這也引來鄭麗文苦笑說，「高虹安不是我推薦的啊，你跟我講她幹什麼」。