影／六都就台南沒標準運動場館？謝龍介宣示當選就興建

台南市長候選人謝龍介今天質疑，台南身為直轄市卻連中小型的標準運動場館都沒有，早年國民黨市長施治明任內爭取到中央支持要興建大型運動場館，卸後接任的民進黨歷任市長「沒有一個當一回事」。他如果當選市長，會立即規畫興建適合舉辦室內大型比賽及展演的體育館。

謝龍介在拜票行程接獲民眾反映，台灣六都幾乎都有標準的運動場館，唯獨台南市沒有，身為市長不應該漠視。

謝龍介指出，台南市早年因為沒有國際標準運動場館，施治明任內爭取中央補助，要在市議會旁的運動中心基地興建「經國體育館」；不過他卸任後至今近30年來台南一直沒有完善可供大型比賽、展演的室內場地。