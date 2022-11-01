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影／2年破3碗 立委批故宮國寶保存流程不完善

攝影中心／ 記者杜建重／台北即時報導
時代力量立院黨團上午召開記者會，要求故宮應訂定標準作業流程，用白紙黑字取代過往口耳傳授的作業模式來保存文物。記者杜建重／攝影
時代力量立院黨團上午召開記者會，要求故宮應訂定標準作業流程，用白紙黑字取代過往口耳傳授的作業模式來保存文物。記者杜建重／攝影

針對故宮爆發內部不慎打破多樣文物，院長吳密察卻疑似下令隱匿不報，直至近日才對外說明一事，時代力量立法院黨團上午召開記者會，提出包含立刻公布三案調查報告及完整監視錄影畫面、完備文物損壞通報處理流程與改善文物管理及庫房環境等三大訴求。

立委邱顯智表示，故宮藏品件件都是重要文化資產，沒有人願意看見損壞發生。從昨日故宮提交給立院的調查報告來看，故宮文物管理有許多需要改善之處。

首先，現行文物編碼方式，仍然採用標籤貼紙，展出時將標籤撕下，回歸庫房時候再把標籤貼回去，無形中增加文物毀損的風險。在本次事件後，故宮預計將編碼方式改為一物一盒，以掛牌並結合盒外的 QR code，甚至於利用 RFID 追蹤技術，強化庫房與藏品管理，時代力量予以肯定。但時代力量認為故宮應進一步就提存文物建立完整的標準作業流程，並全程錄影，以降低人員操作不當造成文物毀損的風險、有效掌握文物提存情形。

邱顯智指出，毀損事故發生後，故宮的改善方式除了將瓷器文物保存「改箱為櫃」外，更重要的是引進數位及智慧管理方式。在台將近 60 年歷史的故宮，過去至今許多資料登載和保存都以紙本文字為主，查找、勾稽不易。時代力量認為，有必要將文物的提取紀錄、保管日誌、修復紀錄等等數位化，便於智慧型管理，故宮也正朝向這方面努力。然而這涉及數位資料庫的建立和資安管理，不是單一故宮能力所及，相關部會如數位發展部也應該一起支援。

立委邱顯智表示，故宮藏品件件都是重要文化資產，但從故宮提交給立院的調查報告來看，故宮文物管理有許多需要改善之處。記者杜建重／攝影
立委邱顯智表示，故宮藏品件件都是重要文化資產，但從故宮提交給立院的調查報告來看，故宮文物管理有許多需要改善之處。記者杜建重／攝影
針對故宮爆發內部不慎打破多樣文物，時代力量立法院黨團上午召開記者會，要求立刻公佈調查報告及完整監視錄影畫面。記者杜建重／攝影
針對故宮爆發內部不慎打破多樣文物，時代力量立法院黨團上午召開記者會，要求立刻公佈調查報告及完整監視錄影畫面。記者杜建重／攝影

文物 故宮 時代力量

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