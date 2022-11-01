影／2年破3碗 立委批故宮國寶保存流程不完善

針對故宮爆發內部不慎打破多樣文物，院長吳密察卻疑似下令隱匿不報，直至近日才對外說明一事，時代力量立法院黨團上午召開記者會，提出包含立刻公布三案調查報告及完整監視錄影畫面、完備文物損壞通報處理流程與改善文物管理及庫房環境等三大訴求。

立委邱顯智表示，故宮藏品件件都是重要文化資產，沒有人願意看見損壞發生。從昨日故宮提交給立院的調查報告來看，故宮文物管理有許多需要改善之處。

首先，現行文物編碼方式，仍然採用標籤貼紙，展出時將標籤撕下，回歸庫房時候再把標籤貼回去，無形中增加文物毀損的風險。在本次事件後，故宮預計將編碼方式改為一物一盒，以掛牌並結合盒外的 QR code，甚至於利用 RFID 追蹤技術，強化庫房與藏品管理，時代力量予以肯定。但時代力量認為故宮應進一步就提存文物建立完整的標準作業流程，並全程錄影，以降低人員操作不當造成文物毀損的風險、有效掌握文物提存情形。