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高端公布疫苗價格被質疑套招 薛瑞元曝高端有先做這事

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
高端自行公布疫苗價格，藍營質疑公布時間點是套好招。衛福部長薛瑞元表示，他不知所謂的套招是什麼？這也沒有套招，高端公布（疫苗價格）前有知會我們，大概就是這樣。記者沈能元／攝影
高端自行公布疫苗價格，藍營質疑公布時間點是套好招。衛福部長薛瑞元表示，他不知所謂的套招是什麼？這也沒有套招，高端公布（疫苗價格）前有知會我們，大概就是這樣。記者沈能元／攝影

高端昨自行公布疫苗價格，藍營質疑公布時間點是套好招，為救台北市長候選人、前衛福部長陳時中的選情。衛福部長薛瑞元今表示，「不知所謂的套招是什麼？這也沒有套招，高端公布（疫苗價格）前有知會我們，大概就是這樣。」

外界關心，薛瑞元等人日前與陳時中會面，是否談及高端及辯論會問答？薛瑞元今於「衛福部醫院優良暨資深典範醫事人員表揚大會」活動前受訪說，「我之前不是說過嗎？」這不是密會，是下班時間，找老朋友敘敘舊，談一談防疫的甘苦談，這就是實際的狀況，「難道要我上班時間去找他（陳時中）嗎？」

此時，薛瑞元接著說，大家可能會想知道，這會議是不是也針對辯論會的QA進行討論，如果大家是想知道這件事，「那也太看輕陳時中部長了」，這些事情陳時中都掌握在自己的手裡，如案例的詳細細節，他自己都記不起來，但陳時中都記的十分清楚，「這還需要我們去教他？」

另據媒體報導，慈濟、鴻海永齡基金會及台積電捐贈的BNT疫苗價格每劑約630元，低於高端疫苗價格？薛瑞元說，這部分會再去了解，但永齡基金會、慈濟及台積電捐贈的BNT疫苗價格不會不一樣，各位可向各單位求證，至於慈濟購買BNT疫苗價格，衛福部是接受捐贈，不會去理解合約價格。

薛瑞元說，指揮中心指揮官王必勝昨指出，高端不會買貴，「這是有所本的」，因衛福部隨後自行採購BNT疫苗，該疫苗價格是跟隨三家捐贈的價格。

而高端公布疫苗價格，這部分是否有違保密協定?薛瑞元說，衛福部與高端簽署保密協議，為秘密資訊的接收方，高端是秘密資訊提供方，因此保密協議是約束接收方而非提供方，高端主動公布是沒有問題的。

高端疫苗 薛瑞元 衛福部

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