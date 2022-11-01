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故宮國寶毀損 國民黨團要求吳密察下台 行政院調查故宮

聯合報／ 記者劉宛琳／即時報導
國民黨立院黨團今舉行「故宮國寶毀損是人爲疏失？還是有人掉包？」記者會。記者杜建重／攝影
國民黨立院黨團今舉行「故宮國寶毀損是人爲疏失？還是有人掉包？」記者會。記者杜建重／攝影

針對故宮文物毀損事件，國民黨立院黨團上午召開記者會，質疑故宮院長吳密察是否有第一時間如實報告，行政院長蘇貞昌如果在第一件毀損發生就震怒的話，就不會有接二連三的國寶損失。國民黨團要求吳密察下台，故宮應公布監視器畫面、全面盤點寶物狀況，以及專家對相關文物進行鑑定；行政院並應展開專案小組對故宮進行調查，立法院教育及文化委員會也會進行會勘。

國民黨立委陳以信表示，行政院不能再讓故宮自己調查自己，這份報告疑點重重，行政院必須負起責任自己調查。他質疑，去年2月3日的「弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗」破碎的照片，並非第一時間拍攝，因為描述都是在箱子破掉時發現的，但照片卻都是事後在桌上拍攝的。

陳以信指出，7167號文物的破裂，故宮在4月7號發現，隔天進行政風調查，但16896號文物則是2月3日發現，卻拖到3個月過後才進行調查，人員訪談還是半年後才進行，故宮在處理過程中有嚴重疏失，根本是意圖隱匿。

國民黨立院黨團今舉行「故宮國寶毀損是人爲疏失？還是有人掉包？」記者會。記者杜建重／攝影
國民黨立院黨團今舉行「故宮國寶毀損是人爲疏失？還是有人掉包？」記者會。記者杜建重／攝影
國民黨立院黨團今舉行「故宮國寶毀損是人爲疏失？還是有人掉包？」記者會，指出故宮調查報告疑點。圖／國民黨團提供
國民黨立院黨團今舉行「故宮國寶毀損是人爲疏失？還是有人掉包？」記者會，指出故宮調查報告疑點。圖／國民黨團提供
國民黨立院黨團今舉行「故宮國寶毀損是人爲疏失？還是有人掉包？」記者會。記者杜建重／攝影
國民黨立院黨團今舉行「故宮國寶毀損是人爲疏失？還是有人掉包？」記者會。記者杜建重／攝影
國民黨立院黨團今舉行「故宮國寶毀損是人爲疏失？還是有人掉包？」記者會，指出故宮調查報告疑點。圖／國民黨團提供
國民黨立院黨團今舉行「故宮國寶毀損是人爲疏失？還是有人掉包？」記者會，指出故宮調查報告疑點。圖／國民黨團提供
國民黨立院黨團今舉行「故宮國寶毀損是人爲疏失？還是有人掉包？」記者會。圖／國民黨團提供
國民黨立院黨團今舉行「故宮國寶毀損是人爲疏失？還是有人掉包？」記者會。圖／國民黨團提供

故宮 行政院 文物 吳密察

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