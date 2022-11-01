民眾黨團到監察院陳情 啟動調查高端疫苗疑雲

民眾黨立院黨團總召邱臣遠和幹事長張其祿今上午到監察院遞交陳情書，提出四點訴求，要求監察院對高端疑雲啟動調查。邱臣遠批執政黨用政治考量防疫、凌駕專業；陳時中選情告急，高端疫苗採購價才曝光，用顏色來判斷、雙標，「碰到高端就一路綠燈」。

邱臣遠表示，高端疫苗整個決策過程荒腔走板，疑點重重，國人要的是國際認證、合理、價格有效的疫苗，但民進黨全面「綠耕」護航高端，造成非常多的問題。

邱臣遠表示，從過去疫苗採購黑箱、價差問題、股價波動，以及民眾黨最近爆料高端二期臨床試驗委由具有中資背景的公司進行，相關資訊衛福部與指揮中心都沒有講清楚說明白，質疑其中藏有不當利益、炒股等嫌疑，籲監察院和檢調介入調查。

邱臣遠提四項訴求，要求監察院依法啟動調查。一、經濟部投資審議委員會依職權審查，應知香港商丘以思為中資公司，未見其審查過程及報告。二、衛生福利部與指揮中心與高端簽約時，依職權是否需由廠商報備臨床試驗之合作廠商；中資企業是否能於台灣承接國產疫苗臨床試驗，皆未完備行政流程與民眾之救濟方式。