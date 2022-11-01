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影／賴清德出訪帛琉 將完成總統交付3項任務

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
副總統賴清德今天啟程前往我國南太平洋友邦帛琉進行3天2夜的國是訪問，他表示此行重點在完成蔡英文總統交付的三項目標，分別是深化台帛連結、拚觀光及持續深化合作。記者黃仲明／攝影
副總統賴清德今天啟程前往我國南太平洋友邦帛琉進行3天2夜的國是訪問，他表示此行重點在完成蔡英文總統交付的三項目標，分別是深化台帛連結、拚觀光及持續深化合作。記者黃仲明／攝影

副總統賴清德今天啟程前往我國南太平洋友邦帛琉進行3天2夜的國是訪問，此行主要目的是重啟台帛觀光市場。賴清德登機前於桃園國際機場B9國賓門發表簡單談話，他表示此行重點在完成蔡英文總統交付的3項目標，分別是深化台帛連結、拚觀光及持續深化合作。

賴清德表示，他奉派組團前往帛琉共和國進行國是訪問，這也是台灣10月13號國境解封之後，第一次正式的外交訪問。此行目標非常明確，就是完成蔡英文總統所交付的3項任務。

他說，第一個目標是「連結」，台帛兩國建交已經23年，兩國邦誼永固，而且也沒有受到疫情的影響，彼此之間的訪問也非常頻繁。帛琉總統惠恕仁去年來台訪問後，上個月也率團來台進行國是訪問並參加雙十國慶慶典。

今年8月，帛琉副總統席嫵杜也率團來台訪問，因此今天正式應邀回訪，正足以已證明，邊境開放的台灣已經做好準備，不僅僅要直接連結帛琉共和國、台灣在太平洋的友邦，同時也要進一步的連結國際社會。

第二個任務是「觀光」，台帛兩國都是海洋國家，海上風光都非常明媚，希望此行能夠帶起疫後一起拚經濟、拚觀光，特別是帛琉共和國素來有上帝的水族箱的美譽，這次出訪也邀請了台灣全國性、各縣市的旅遊公會理事長以及台灣數家實力非常雄厚，足以促進台帛兩國觀光的旅行社一起前往。

賴清德強調，相信經由努力可以增進兩國的觀光發展，也希望能夠邀請更多的台灣民眾前往帛琉觀光旅行，非常希望能夠促成國際社會對台帛兩個國家有進一步的了解。

第三個任務就是合作，感謝外交部安排，他將與惠恕仁總統、席嫵杜副總統會面，也將拜訪國會、參眾兩院，親自代表台灣人民向帛琉共和國表達台灣的感謝，不管是惠恕仁或帛琉共和國的國會，對台灣的支持是非常強大，屢屢在國際上替台灣發聲，衷心向帛琉共和國表達台灣人民的感激。

另外，他也將出席援建工程動土典禮、視察國合會技術農援，並且受邀出席新光吳火獅紀念醫院捐贈帛琉共和國「遠距醫療中心」的儀式，同時也將參加台灣國際棒球推廣協會捐贈帛琉棒球大聯盟棒球物資儀式。

賴清德指出，期待經由這次訪問增進兩國之間的合作，不管是在外交或觀光、醫療、教育、文化跟其他的面向，都能夠有更進一步的進展，不僅僅可以進一步的鞏固兩國的邦誼，增進兩國人民的感情，也可以進一步的在國際上一起合作，推廣、深化民主自由人權的價值。

副總統賴清德今天啟程前往我國南太平洋友邦帛琉進行3天2夜的國是訪問，他表示此行重點在完成蔡英文總統交付的三項目標，分別是深化台帛連結、拚觀光及持續深化合作。記者黃仲明／攝影
副總統賴清德今天啟程前往我國南太平洋友邦帛琉進行3天2夜的國是訪問，他表示此行重點在完成蔡英文總統交付的三項目標，分別是深化台帛連結、拚觀光及持續深化合作。記者黃仲明／攝影
副總統賴清德今天啟程前往我國南太平洋友邦帛琉進行3天2夜的國是訪問，他登機前於桃園國際機場B9國賓門發表談話。記者黃仲明／攝影
副總統賴清德今天啟程前往我國南太平洋友邦帛琉進行3天2夜的國是訪問，他登機前於桃園國際機場B9國賓門發表談話。記者黃仲明／攝影
副總統賴清德今天啟程前往我國南太平洋友邦帛琉進行3天2夜的國是訪問，他發表簡短談話後，於登機前揮手向採訪媒體道別。記者黃仲明／攝影
副總統賴清德今天啟程前往我國南太平洋友邦帛琉進行3天2夜的國是訪問，他發表簡短談話後，於登機前揮手向採訪媒體道別。記者黃仲明／攝影
副總統賴清德今天啟程前往我國南太平洋友邦帛琉進行3天2夜的國是訪問，他表示此行重點在完成蔡英文總統交付的三項目標，分別是深化台帛連結、拚觀光及持續深化合作。記者黃仲明／攝影
副總統賴清德今天啟程前往我國南太平洋友邦帛琉進行3天2夜的國是訪問，他表示此行重點在完成蔡英文總統交付的三項目標，分別是深化台帛連結、拚觀光及持續深化合作。記者黃仲明／攝影

帛琉 賴清德 惠恕仁

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