立委籲精進防空避難設備 徐國勇：努力做好準備

民進黨立委林靜儀今天在立法院質詢時關切民防演練以及防空避難設備，內政部長徐國勇答詢時坦言，民防這幾年確實有弱化，召集人員部分年齡偏大，會精進改善。

行政院長蘇貞昌今天上午率內閣成員赴立法院施政報告並備詢。林靜儀質詢時指出，全民國防手冊要求提出防空避難場所，以瑞士為例，法規規定每個鄉鎮區域，防空設備要能容納當地的居民，且防空避難場所，要能提供生活14天份的水、能源準備，甚至有淋浴設備。台灣發生重大災難，避難空間能躲多久？

徐國勇表示，要看種類情形，不一而足。若涵蓋民間地下室，國內防空避難處有十萬多個，空間是夠的；但若和瑞士設備相較，「坦白說我們還沒做到」，內政部和國防部全員動民署會一起努力，往最好的方式做準備，也往這方面來精進。

林靜儀表示，防空避難空間的必要措施、設備，內政部必須強化，不是說有地下停車場，發生事情躲進去就好。像是緊急照明、發電，可以維持多久等，或可納入消防檢查項目；南韓梨泰院日前爆發大規模推擠踩踏，若防空避難場所已滿，誰能指揮、管制人數？

徐國勇表示，消防檢查是沒有問題，內政部也有相關規定，但還沒有到（瑞士的）基準。防空警報出來時，大家都會驚慌失措，就會產生這個狀況；若防空避難設施已滿，該棟樓的管理委員會、民防組織都要出動。