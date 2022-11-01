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賴清德出訪帛琉機上廣播 想到梁靜茹的一首歌

聯合報／ 記者丘采薇／專機隨行即時報導
賴清德副總統。記者胡瑞玲／攝影
賴清德副總統。記者胡瑞玲／攝影

副總統賴清德今天率團出訪我國南太平洋友邦帛琉，專機已經飛離台灣，他在機上廣播，歡迎各界共襄盛舉，他也引用了歌手梁靜茹的「分手快樂」歌詞，他指出，他想起梁靜茹的歌：「不想過冬，厭倦沉重，就飛去熱帶的島嶼游泳」，這個地方非帛琉莫屬，提醒團員工作要做，但也不要忘了旅遊。

賴清德表示，此次訪問團奉派出訪帛琉共和國，是我國在10月13日邊境解封後，第一次正式外交訪問，非常感謝新光醫院醫療團隊，還有老爺集團董事長林清波、全國各縣市觀光旅遊公會理事長及台灣非常有代表性的旅行社、水產養殖業者，台灣國際棒球行銷協會及中華職棒胡金龍、陳鏞基兩位球星及新聞界好朋友共襄盛舉。不過賴清德在介紹陳鏞基時口誤，講成陳金鋒。

賴清德說，希望經由大家的協助，完成蔡英文總統交付的使命，也就是連結、觀光及合作，他是團長，機上每一位朋友都是國家代表團的一員，大家分工合作，為國家拚外交，希望能夠完成種種使命。他說，今天有棒球球星在機上，他換一個場景來描述，大家不僅是國家訪問團，也是國家代表隊，他是團長，也是國家代表隊隊長，大家都是代表團成員，希望能夠為台灣打一場好球，為台灣加分，他也說，工作要做，但來到有「上帝的水族箱」之稱的帛琉，也千萬不要忘了旅遊，要一起享受一下帛琉美麗的風光。

賴清德說，他想到梁靜茹的一首歌，「不想過冬，厭倦沉重，就飛去熱帶的島嶼游泳」，這個地方非帛琉莫屬，有機會來到帛琉千萬不要錯過難得機會，希望大家有愉快的旅程。

帛琉 賴清德

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