【專家之眼】台版一滴血-高端案 將讓民進黨選情崩盤

年底即將舉行九合一大選，日本東京外國語大學教授小笠原欣幸在臉書預測日前發文預測，民進黨只能拿下5席，比2018年還慘。縱然尚未開票前沒人說得準，惟高端疫苗爭議延燒，若選前無法妥善處理，將使執政黨選情持續雪崩，恐比小笠原教授預估的還要慘。

新冠疫情期間，許多國紛紛推動本國的疫苗發展計畫，台灣也不例外，執政黨政治人物並宣稱，國產疫苗將成為我國的「第二座護國神山」，國人也對高端疫苗有深切的期待。蔡政府極力護航，造成諸多爭議，至今非但未因解封也消失，反而越演越烈。

一開始政府就選擇全球未曾使用過的「免疫橋接」進行審查，以「擴大二期」代替三期臨床試驗。即使備受批評，陳培哲院士請辭疫苗療效評估審查委員，政府仍堅持為之，並取得ＥＵＡ。

慈濟慈善事業基金會執行長顏博文９月接受媒體專訪，稱採購疫苗過程一再受阻，其中還包含政界大老。不禁讓人懷疑，當時政府是否為了護航高端疫苗，阻擋民間購買BNT疫苗?

此外，採購疫苗的金額與數量亦有疑慮，衛福部竟以疫苗採購合約封存並被列為機密檔案為由，拒絕透漏高端購買金額，還推給莫德納「不同意解密」。直到國人高度反彈，日昨才由高端發出聲明表示，平均每劑價格840元，採購金額高達40.3億元；且採購數量是否過多也遭質疑，500萬劑毒高端疫苗，已銷毀120.8萬劑，11月還有50萬劑到期也將銷毀。

近期還爆發高端委託陸資企業進行二期臨床試驗，縱然高端辯稱， 2020年11月與丘以思簽約時，其仍然是美商，隔年4月母公司才跟上海地脈公司合併。惟衛福部遲至2021年5月才與高端簽約，高端以明知該公司具陸資身分，卻未依法申報股東結構與最終受益人，顯已違反《台灣地區與大陸地區人民關係條例》之規定。

高端最大的爆點在於EUA是否被撤銷？衛福部食藥署去年通過高端疫苗EUA審查，附條件時要求高端公司1年內需提供保護效益報告，期限為今年7月底，高端雖在期限內提出報告，但因不完整，食藥署要求10月底前須補件。10月28日高端已經補件，惟有專家認為高端恐不易通過審查，ＥＵＡ極有可能撤銷，屆時將讓民眾將重拾當時黑箱審查歷史。

衛福部長薛瑞元帶隊日前夜赴陳時中競總，密會陳時中前部長。多數人應難以相信薛稱純聊上任百日心情的說法，實際上應是商議如何因應高端ＥＵＡ撤銷帶來的影響，足見執政黨已意識到問題的嚴重性。

史丹佛輟學的霍姆斯（Elizabeth Holmes），2003年創辦血液檢測公司Theranos，號稱只要一滴血就可驗百病，吸引許多名人爭相投資，事後才被揭發是一場經包裝的醫療騙局。政府官員全力護航沒有明確保護力的高端疫苗取得EUA，並花費公帑大量採購，讓高端股價創下416.5元的天價，似與一滴血情節相近，讓信賴政府的百萬「高端戰士」與股市散戶身受其害。

這些人或許不會請求國家賠償，然勢將這股怨氣反映在選票上。親綠名嘴與側翼雖可出征小笠原教授臉書，卻難以阻止年底民意的展現。