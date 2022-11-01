快訊

梨泰院悲劇再添1死！20多歲女重傷宣告不治 累計156死151傷

中山高汐止交流道「走山」 大量土石崩落阻塞出口車道

李靚蕾揪閨密慶萬聖節 照片驚見許多大咖明星變臉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

賴清德今出訪帛琉邀2神秘嘉賓 球星胡金龍、陳鏞基同行

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
統一獅隊球星陳鏞基（左）及胡金龍（右）將陪同副總統賴清德出訪。本報資料照片
統一獅隊球星陳鏞基（左）及胡金龍（右）將陪同副總統賴清德出訪。本報資料照片

副總統賴清德今天將啟程前往我國南太平洋友邦帛琉，進行3天訪問，此行主要目標是帶領我國旅遊業者到帛琉「拚觀光」，並與友邦深化交流。此行賴特別邀請兩位神秘嘉賓同行，包括中華職棒統一獅隊球星胡金龍及陳鏞基，「金鏞連線」將在帛琉陪同賴清德於行程中捐贈球具給當地棒球聯盟。

賴清德此行為任內第三度出訪，蔡英文總統日前也給予三項目標，分別是深化台帛連結、拚觀光及持續深化合作；賴清德返國後，自11月16日起，台灣也將重啟台帛定期航班，恢復兩國人民互訪與交流。

總統府發言人張惇涵日前表示，10月初，帛琉總統惠恕仁來台進行國事訪問，當時向蔡總統及政府各部門表達，期盼在後疫情時代持續深化台帛觀光合作及各項領域交流，並且邀請蔡總統親自前往帛琉共同振興觀光，但當前國際及國內政經局勢瞬息萬變，蔡總統必須留在台灣，維持國政運作順暢，並且應對區域及全球局勢的各項挑戰，為展現重視台帛關係，並且正面回應惠恕仁期待，特別指派賴清德訪問帛琉，展開為期3天2夜的訪問行程。

根據資料，今天抵達帛琉之後，賴清德行程包括拜會惠恕仁、出席帛琉國會歡迎會、出席新都道路工程動土典禮、參訪國合會技術團農場、晚上惠恕仁將舉辦歡迎晚宴。第二天主要行程是推薦帛琉的「海洋之美」，賴清德將參訪「洛克群島」，並坐船到無人島鯊魚城及烏龍島等。

第三天，賴清德將見證新光醫院與帛琉衛生部「遠距醫療中心」捐贈儀式、隨後見證棒球物資捐贈、中午與隨團記者茶敘，隨後返國。

帛琉 賴清德 惠恕仁

延伸閱讀

接見世華婦女團 賴清德：持續當蔡總統的後盾

黃敏惠6千人造勢氣場強 李俊俋曝賴清德將幫站台

梨泰院事件 賴清德推特慰問：此時此刻台灣與韓國站在一起

影／賴副總統回台南喊出黃偉哲得票破50% 議長自己人當

相關新聞

高端公布疫苗價格被質疑套招 薛瑞元曝高端有先做這事

高端昨自行公布疫苗價格，藍營質疑公布時間點是套好招，為救台北市長候選人、前衛福部長陳時中的選情。衛福部長薛瑞元今表示，「...

驗收美軍品未及詳查 國軍收下不良品損失兩千餘萬元

國軍對美軍購品項繁雜，出現我方驗收時將有瑕疵或不符的軍備囫圇收入庫，等到需用單位領出，才發現有問題，此時卻已超過規定中的...

藍委問「中共犯台絕不離開台灣？」蘇貞昌：那當然

兩岸情勢嚴峻，朝野立委關注政府有無政軍兵推規畫。國民黨立委吳斯懷今上午質詢時表示，政壇近期掀起簽署「不投降書」，他覺得非...

陳其邁活動頻遲到 柯志恩：應比照韓國瑜標準來檢視

高雄市前市長韓國瑜過去常因遲到問題被外界嚴格檢視，近日陳其邁也出現遲到狀況。國民黨高雄市長候選人柯志恩表示，過去韓市長稍...

林佳龍循蘇貞昌模式接閣揆？ 蘇揆：但我當時選得很差

國民黨立委鄭麗文今天指出，根據媒體報導，民進黨說服前交通部長林佳龍參選新北市長，是因為他可以依循行政院長蘇貞昌的模式，在...

遭爆涉內線交易、男友當公費理費 高虹安聲明四點回應

國民黨新竹市長候選人林耕仁昨指控高虹安涉及內線交易、聘男友當公費助理等問題，高虹安今天以聲明回應，她所聘用助理，及支付薪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。