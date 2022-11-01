賴清德今出訪帛琉邀2神秘嘉賓 球星胡金龍、陳鏞基同行

副總統賴清德今天將啟程前往我國南太平洋友邦帛琉，進行3天訪問，此行主要目標是帶領我國旅遊業者到帛琉「拚觀光」，並與友邦深化交流。此行賴特別邀請兩位神秘嘉賓同行，包括中華職棒統一獅隊球星胡金龍及陳鏞基，「金鏞連線」將在帛琉陪同賴清德於行程中捐贈球具給當地棒球聯盟。

賴清德此行為任內第三度出訪，蔡英文總統日前也給予三項目標，分別是深化台帛連結、拚觀光及持續深化合作；賴清德返國後，自11月16日起，台灣也將重啟台帛定期航班，恢復兩國人民互訪與交流。

總統府發言人張惇涵日前表示，10月初，帛琉總統惠恕仁來台進行國事訪問，當時向蔡總統及政府各部門表達，期盼在後疫情時代持續深化台帛觀光合作及各項領域交流，並且邀請蔡總統親自前往帛琉共同振興觀光，但當前國際及國內政經局勢瞬息萬變，蔡總統必須留在台灣，維持國政運作順暢，並且應對區域及全球局勢的各項挑戰，為展現重視台帛關係，並且正面回應惠恕仁期待，特別指派賴清德訪問帛琉，展開為期3天2夜的訪問行程。

根據資料，今天抵達帛琉之後，賴清德行程包括拜會惠恕仁、出席帛琉國會歡迎會、出席新都道路工程動土典禮、參訪國合會技術團農場、晚上惠恕仁將舉辦歡迎晚宴。第二天主要行程是推薦帛琉的「海洋之美」，賴清德將參訪「洛克群島」，並坐船到無人島鯊魚城及烏龍島等。

第三天，賴清德將見證新光醫院與帛琉衛生部「遠距醫療中心」捐贈儀式、隨後見證棒球物資捐贈、中午與隨團記者茶敘，隨後返國。