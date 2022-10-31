「畫面太震撼」…聯合報記者拍下這一幕 惹哭陳水扁

民進黨高雄市議員前鎮、小港區候選人陳致中昨晚成立競選總部，支持者在風雨中相挺，有一名媽媽摟著2名熟睡的稚子冒雨聽講，本報記者拍下這感人一幕，前總統陳水扁今晚發文說，這畫面太震撼，讓他忍不住流下感動淚水。

陳致中拚連任，昨晚成立競總，父親陳水扁、立法院長游錫堃、行政院前院長張俊雄、高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲等都出席助陣，場面盛大。怎料天公不作美，雨勢一陣一陣，支持者、助陣來賓全淋成落湯雞。

陳致中說，昨晚看到數千名支持者穿著輕便雨衣冒雨助陣，即使淋得一身濕，還是沒有提前離開。尤其是看到記者拍到一名媽媽摟著2個熟睡孩子的溫馨畫面，那一幕傳遞的不只是母愛，還有基層對他的期待，絕不能辜負選民的付託。大家風雨無阻、不離不棄的心意，是他繼續奮鬥的動能。

「那張照片成為經典了，很多支持者轉傳分享！」陳致中說，年輕媽媽摟著2名熟睡孩子的動作、場景很有張力，也很格外深植人心。