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IPAC歐洲跨國議員明訪台 將晉見蔡總統、參訪立法院

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
美歐英加去年因新疆維吾爾族人權問題，聯手對中國大陸祭出制裁，中國迅速回應制裁10名歐洲官員，其中包括歐洲議會議員包瑞翰（手持標語者）。圖／取自包瑞翰推特
美歐英加去年因新疆維吾爾族人權問題，聯手對中國大陸祭出制裁，中國迅速回應制裁10名歐洲官員，其中包括歐洲議會議員包瑞翰（手持標語者）。圖／取自包瑞翰推特

外交部今天表示，「對華政策跨國議會聯盟」(IPAC)共同主席、歐洲議會對中國關係代表團團長包瑞翰，將率領5名共同主席、2名成員及秘書處職員等一行12人，訂於11月1日至4日來台訪問，外交部表示誠摯歡迎。

IPAC是由全球五大洲各國國會及歐洲議會成員共同倡議、於2020年6月所組成的民主聯盟，此次為IPAC首度組團正式訪台。

外交部表示，中國大陸8月以美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台為藉口，對台發動侵略性的聯合軍演威脅後，IPAC於9月在美國華府舉行大會，發表共同聲明予以強烈譴責，並宣示將致力推動國會議員訪台，力抗中國政治及軍事脅迫。這也是繼法國國會訪團、德國國會訪團及歐洲議會副議長訪團後，另一歐洲重要跨國訪團以實際行動展現對台灣的堅定支持，外交部對此表示感謝。

訪團8名跨國議員，分別來自德國、比利時、捷克、荷蘭、科索沃、英國及烏克蘭，團長包瑞翰是歐洲議會對中國關係代表團團長，比利時籍共同主席范荷芙是比國眾議院外委會主席、烏克蘭籍共同主席克尼茨基是烏國「歐盟-烏克蘭國會關係委員會」主席，也是友台小組創始成員、科索沃籍共同主席霍蒂更曾擔任總理，顯見訪團的重要性及代表性。

訪團此行將晉見蔡英文總統、拜會行政院長蘇貞昌，接受外交部長吳釗燮款宴；包瑞翰另將率團參訪立法院，拜會院長游錫堃，另與我國立法委員晤談交流。並拜會陸委會及經濟部，另與歐洲經貿辦事處(EETO)、歐洲在台商務協會(ECCT)及相關工商協會舉行經貿圓桌會議，探討深化台歐在經貿投資、高科技產業、供應鏈安全等領域的合作。

外交部表示，「對華政策跨國議會聯盟」是由歐洲議會與美國、歐洲地區國家、澳大利亞、加拿大、印度、日本等29國跨黨派國會議員所組成，宗旨為促進理念相近的各國議員進一步合作，透過立法方式要求中國遵守國際規範、全球安全及普世人權，深具國際影響力。

外交部表示，訪團團長包瑞翰及荷蘭籍共同主席史卓瑪更因關注新疆人權問題，去年遭中國政府制裁。IPAC自成立以來展現對中國恫嚇的抗壓性，並已多次表達堅定支持台灣，包括聲援立陶宛與台灣發展關係，呼籲「世界衛生組織」(WHO)接納台灣參與「世界衛生大會」(WHA)以及所有WHO會議、機制與活動。

此外，IPAC也力挺被中國列入制裁清單的外交部長吳釗燮，邀請吳釗燮以視訊方式參加首次IPAC年會，並於會中呼籲國際民主陣營團結捍衛自由民主。外交部表示，台灣將與IPAC及其他理念相近的國際夥伴持續攜手合作，共同維護台海安全及印太地區的和平穩定，捍衛全球民主陣營共享的民主自由核心價值。

外交部 議員 烏克蘭

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