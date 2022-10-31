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江啟臣：2023代表字「憂」 不分藍綠悲觀兩岸前景

聯合報／ 記者鄭媁／即時報導
國民黨立委江啟臣（右）、李貴敏（左）等人上午召開「民本調查－國家前景大調查」發布記者會，針對網路族群，調查國人對「國家前景」的看法與意見。記者許正宏／攝影
國民黨立委江啟臣（右）、李貴敏（左）等人上午召開「民本調查－國家前景大調查」發布記者會，針對網路族群，調查國人對「國家前景」的看法與意見。記者許正宏／攝影

啟思民本基金會今發布「2023國政前景大調查」，在「國政治理」方面，全體選民的預期分數為4.0；「兩岸與外交」部分，全體選民的預期分數為3.5；在「民主與人權」，全體選民的預期分數為3.8；「經濟與發展」方面，全體選民的預期分數為3.7；而在「民生與疫情」，全體選民的預期分數為3.7。

啟思民本基金會董事長江啟臣指出，細部探討，台灣民眾對「兩岸關係改善」2.6、「美國與中國大陸對抗關係趨向和緩」3.0、「台海和平穩定」3.1、「政黨政治良性競爭」3.1、「台灣通貨膨脹趨緩」3.1、「台灣薪資成長」3.1等五項最為悲觀，甚至在「兩岸關係改善」，已非常接近「極度悲觀」的評估。

江啟臣指出，此次調查為0至10分的「悲觀」與「樂觀」量表。評分高於5分傾向「樂觀」，低於5分則是傾向「悲觀」。此次19項評估皆低於5分，顯示台灣民眾對於2023年的前景「感到悲觀與憂慮」。

結果顯示，最接近5分的「台美關係緊密合作」4.7、「台灣新冠疫情趨緩」4.7，以及「台灣言論自由保障」4.4等三項，皆低於5.0分的「中立水準」。整體總平均僅3.74，顯示台灣民眾對於臺灣2023年的國政前景發展是「前景堪『憂』」，值得執政的民進黨以及各在野黨警惕。

調查結果顯示，泛綠支持者傾向對2023的展望是「相對樂觀」或是「極度樂觀」，對明年的展望落在4.7-8.5之間；泛藍支持者則傾向「相對悲觀」或是「極度悲觀」，對明年的展望落1.1-2.6之間；因此無政黨傾向者（中間選民）的態度落在2.5-4.1之間，也是呈現「相對悲觀」或是「極度悲觀」的狀態。

對於「兩岸關係改善」（泛綠支持者評分為4.7）、「美國與中國大陸對抗關係趨向和緩」（泛綠支持者評分為4.5），則是不分黨派的都感到憂心與悲觀。

民調也發現，20-29歲年輕族群對2023年前景預估呈現，在國際關係以及民主政治的領域，年輕族群顯示相對樂觀的態度（台美關係緊密合作5.5、台灣國際空間拓展4.9、台灣言論自由保障5.1、台灣新聞自由保障4.9）。

但在與個人習習相關的通膨、薪資成長以及兩岸關係的領域，卻呈現相對悲觀的態度（兩岸關係改善2.5、台海和平穩定3.4、台灣通貨膨脹趨緩3.3、台灣薪資成長3.3、台灣就業環境3.7）。

此次調查對象為全國20歲以上之網路人口，以Facebook廣告發送問卷，嚴守配額原則進行抽樣，配額標準為性別、年齡、地區。調查時間為10月25至10月27日，有效樣本1070份，在95%信心水準下，鄒樣誤差為±3.0%內。

針對2023年國政前景預估的調查結果，啟思民本選出關鍵代表字「憂」，並期待明年底，要選出2023年度代表字時，可從年初的「前景堪『憂』」逆轉為「優」。

薪資 江啟臣 疫情

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