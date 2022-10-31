蔡壁如未獲德明科大審定報告斥「白色恐怖」 教育部回應了

民眾黨前立委蔡壁如碩士學位被撤銷，民眾黨立院團總召邱臣遠今天指出，學生學位被撤銷卻收不到正式的審定報告書，且兩次行文教育部，要求提供相關資料，教育部回覆德明科大說是機密，不對外公開，批評是「學術界的白色恐怖」。

教育部表示，經向德明科大詢問，學校已於10月14日提供「關於被檢舉人違反學術倫理之說明」；至於學校針對學倫案件組成審議委員會、召開會議、做成決議及審定報告書等均屬學校權責，教育部予以尊重。

邱臣遠今上午和蔡壁如、台大農經系教授吳珮瑛、國立東華大學政治學博士施正鋒、中國文化大學政治系教授楊泰順、巨曜法律事務所律師佘宛霖等人舉行記者會，再度要求德明科大給予正式審定報告書，且給予當面說明的機會。

佘宛霖指出，德明科大撤銷蔡壁如碩士學位的審定結果有明顯的重大瑕疵，撤銷學位是很嚴重的處分，但通知信上卻看不到任何具體違反學術倫理的理由，連最基本的發文字號、處分機關和首長署名、蓋章都沒有。

佘宛霖表示，德明科大通知蔡壁如9月12日出席審議會，但並未事先告知檢舉內容，當事人根本無法即時答辯且提出相關事證，「程序不公平、資訊不對稱、武器不對等」，違反正當程序。

教育部對此表示，依學位授予法第17條規定，學校授予學位有抄襲之情事，應予撤銷，並通知當事人，另並將撤銷事項通知其他大專校院及相關機關。經詢德明科技大學，校方指出，已於111年10月14日提供「關於被檢舉人違反學術倫理之說明」給蔡女士在案。

教育部說，有關學校針對學倫案件組成審議委員會、召開會議、做成決議及審定報告書等均屬學校權責，教育部予以尊重。