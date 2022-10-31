台灣基進公布10大頑固舔中惡人 韓國瑜、柯文哲等入列

台灣基進今天公布「10大頑固舔中惡人名單」，包括台北市長柯文哲、前總統馬英九、前高雄市長韓國瑜、前國民黨主席洪秀柱等人都入列，台灣基進黨主席陳奕齊表示，過去蔣中正為首的國民黨政府以「反共抗俄」為標榜，如今卻早已將「空一格蔣公遺訓」拋諸腦後。

台灣基進上午舉辦「空一格蔣公生日，十大頑固舔中惡人出來打共匪」記者會，公布柯文哲、馬英九、韓國瑜、前國民黨主席連戰、洪秀柱、國民黨立委吳斯懷、中廣集團董事長趙少康、統促黨總裁張安樂、前民進黨立委郭正亮、藝人黃安等人在內的「10大頑固舔中惡人名單」。

陳奕齊指出，過去蔣中正為首的國民黨政府以「反共抗俄」、「殺朱拔毛」、「漢賊不兩立」為標榜，如今卻淪為中國共產黨附庸，早已將「空一格蔣公遺訓」拋諸腦後。

陳奕齊說明，台灣基進選出10位時常發表親中言論，甚至公然與中國互相唱和的各界人物，就是要提醒台灣人民「摒棄親中政客」，揪出與中國內應的人，希望台灣人民團結共抗習近平「偉大復興中國夢」。

台灣基進台南市議員候選人李宗霖表示，蔣中正的心願是「反共」，然而徒子徒孫們卻沒有獲得其真傳，導致現在的國民黨成為台奸的產地。

台灣基進台中市議員候選人楊欣怡指出，對抗中國的認知作戰，台灣人需要清晰的邏輯及區域政治的正確理解，中國不論是以維穩之名進行的境內監控、和諧與事實扭曲，或者是以國防為由進行對台灣的威嚇與大外宣，台灣都是「統戰第一排」的搖滾區，更需要重視中國滲透的各類防火牆。

台灣基進台北市議員候選人吳欣岱強調，經過評審團三天三夜不間斷地討論，期許能為第一屆十大舔中惡人樹立一個最壞的榜樣，更希望經過台灣基進的努力，這個舔中惡人榜的入圍者能夠知錯能改、浪子回頭。