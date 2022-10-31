接見世華婦女團 賴清德：持續當蔡總統的後盾

副總統賴清德今天上午接見「世界華人工商婦女企管協會訪問團」，他表示，他希望世華姐妹能夠持續當蔡英文總統的後盾，讓政府有更大的力量因應來自海內外的各項變局，讓台灣即便是在風雨飄搖當中，也能夠穩步前進，讓後代能夠更好。

賴清德致詞時表示，他在兩周前出席世華姐妹第九屆華冠獎頒獎典禮時，特別在會中感謝大家把女性的能力釋放出來，他認為這是台灣社會持續進步發展一股很重要的力量。每次參加世華姐妹所舉辦的大會，都可以看到大家為了國家及僑居地做出貢獻，也充滿了自信。世華姐妹是散居在世界各地的珍珠，創會總會長柯杜瑞琴很有遠見，用巧手把大家串連起來，成為代表台灣閃閃發亮的項鍊，經由大家的努力讓世界看見台灣。

賴清德說，蔡總統的國慶演說中特別強調，會站穩四個堅持的立場，同時打造經濟產業、社會安全網、民主自由體制、國防戰力等四大韌性，讓下一代有一個更好的國家，讓世界有一個更好的台灣，這些都需要大家共同來努力。世華姐妹在世界各地代表著女性溫柔的堅強力量，特別具有象徵意義，讓大家可以看到台灣社會的進步、文明，及對女性的重視與支持，相信這在世界各國都是相當了不起的成就。

賴清德提到，近來因為國際情勢較為緊張，來自許多國家的訪賓看到台灣站在對抗威權勢力的第一線，表現得如此團結，持續捍衛民主，也對台灣經濟發展上的成就及開放的社會印象深刻。台灣真的是一塊福地，大家應該要共同珍惜。因此，他希望世華姐妹能夠持續當蔡總統的後盾，讓政府有更大的力量因應來自海內外的各項變局，讓台灣即便是在風雨飄搖當中，也能夠穩步前進，讓後代能夠更好。