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蘇貞昌女兒遭控拿桃市府標案 新工處：符合採購法規定

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
國民黨桃園市議員詹江村、舒翠玲、梁為超與文傳會主委洪孟楷今舉行記者會，控訴桃園市圖新建總館工程違法轉包給行政院長蘇貞昌女兒蘇巧純的「二三設計」。記者劉宛琳／攝影
國民黨桃園市議員詹江村、舒翠玲、梁為超與文傳會主委洪孟楷今舉行記者會，控訴桃園市圖新建總館工程違法轉包給行政院長蘇貞昌女兒蘇巧純的「二三設計」。記者劉宛琳／攝影

國民黨今開記者會，指控桃園市新總圖轉包給行政院長蘇貞昌女兒蘇巧純所屬的「二三設計」，不只違反利益迴避，也打破蘇巧純「蘇貞昌行政院長任內不投標案」的承諾。對此，桃園市府新工處表示，該項目由營造廠商自行尋找廠商團隊合作，不是原契約主要部分，並非「轉包」，也符合採購法規定。

國民黨桃園市議員舒翠玲、詹江村、梁為超今天質疑，新總圖營造商春原營造2021年12月，以「限制性招標」獲得2495萬元的「互動多媒體」標案，然而實際出席工作會議的，不是執行計畫書中的「全台數位系統有限公司」，而是從頭到尾都不在計畫書內的「二三設計」公司，質疑是典型的「借牌投標」。

梁為超也說，蘇巧純2020年曾承諾蘇貞昌擔任行政院長的任期內，不再投標任何層級的政府標案，如今卻是「掛羊頭賣狗肉」，繞個彎獲取政府資源。文傳會主委洪孟楷則質疑，「互動多媒體」標案與建築物本體不需要綁在一起，為何鄭文燦市府要採限制性招標？

新工處表示，配合圖書館系統與工程介面整合，市府依政府採購法及契約相關規定，與施工廠商（春原營造）辦理納入變更設計，並非由其他廠商另外投標，而原廠商在專業考量下，自行尋找廠商團隊合作，符合政府採購法規定。

新工處表示，依照採購法規定，「轉包」是指將原契約中應自行履行的全部或主要部分，由其他廠商代為履行，但本案並非原契約中的主要部分，因此並非轉包，由其他廠商代為履行，也符合採購法規定，是工程實務常見的方式。

行政院 桃園

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