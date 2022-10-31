蘇貞昌女兒遭控拿桃市府標案 新工處：符合採購法規定

國民黨今開記者會，指控桃園市新總圖轉包給行政院長蘇貞昌女兒蘇巧純所屬的「二三設計」，不只違反利益迴避，也打破蘇巧純「蘇貞昌行政院長任內不投標案」的承諾。對此，桃園市府新工處表示，該項目由營造廠商自行尋找廠商團隊合作，不是原契約主要部分，並非「轉包」，也符合採購法規定。

國民黨桃園市議員舒翠玲、詹江村、梁為超今天質疑，新總圖營造商春原營造2021年12月，以「限制性招標」獲得2495萬元的「互動多媒體」標案，然而實際出席工作會議的，不是執行計畫書中的「全台數位系統有限公司」，而是從頭到尾都不在計畫書內的「二三設計」公司，質疑是典型的「借牌投標」。

梁為超也說，蘇巧純2020年曾承諾蘇貞昌擔任行政院長的任期內，不再投標任何層級的政府標案，如今卻是「掛羊頭賣狗肉」，繞個彎獲取政府資源。文傳會主委洪孟楷則質疑，「互動多媒體」標案與建築物本體不需要綁在一起，為何鄭文燦市府要採限制性招標？

新工處表示，配合圖書館系統與工程介面整合，市府依政府採購法及契約相關規定，與施工廠商（春原營造）辦理納入變更設計，並非由其他廠商另外投標，而原廠商在專業考量下，自行尋找廠商團隊合作，符合政府採購法規定。

新工處表示，依照採購法規定，「轉包」是指將原契約中應自行履行的全部或主要部分，由其他廠商代為履行，但本案並非原契約中的主要部分，因此並非轉包，由其他廠商代為履行，也符合採購法規定，是工程實務常見的方式。