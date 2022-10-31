批社宅政策屢跳票 藍委：蔡政府口號騙選票

蔡英文總統宣示8年蓋20萬戶社會住宅。國民黨立法院黨團今上午舉行記者會，抨擊蔡政府執政7年，薪資成長停滯、所得分配嚴重惡化、社宅政策屢屢跳票，所謂的居住正義，根本就是選舉口號，拿來欺騙年輕人選票。

國民黨團總召曾銘宗指出，蔡政府經濟成長率在2016年2.17%，到2021年為6.57%，平均為3.54%。消費者物價指數2016年為1.39%，去年上升到1.96%；國人每月總薪資，2016年為4萬9266元，去年為5萬5792元，6年平均每年成長1087元，在考量物價因素後，年輕人生活越來越困難，根本買不起房，甚至繳不起房租。

曾銘宗表示，富者囤房的問題，財政部統計，今年度擁有3戶者，高達1萬9457人、4戶者8123人、5戶以上3416人、10戶以上有1659人。

曾銘宗表示，黨團具體要求蔡政府，拿出具體方案落實居住正義，不要只是口號騙選票。此外，進行租稅改革，強化轉移性支出，經濟發展由全民共享。最後，請蔡政府落實承諾，改善低薪，給年輕人有個希望的未來。

國民黨團首席副書記長謝衣鳯說，2017年第一季住宅價格指數99.42，到今年第二季已攀升到123.97；2016年1月租金指數為100.52，今年9月飆升到106.77，住宅價格指數顯示，統計到今年9月的房價所得比高達9.69，換句話說，得不吃不喝9.69年買得起房。

謝衣鳯也說，檢視蔡政府社會住宅進度，在2017年訂下8年20萬戶，截至今年9月30日為止，完工僅有14%，包租代管也只有62%，蔡政府的居住正義落空跳票，根本就是選前喊一喊，選後就不管。

國民黨立委費鴻泰說，去年台北市漲幅達5.6%、新北市9.7%、桃園市4.3%、台中市13.7%、高雄市12.6%。內政部一直強調在前瞻計畫、防疫特別預算中，都針對年輕租屋族提出補貼政策，原本設定50萬戶，後來估計有31萬戶申請，最後符合資格僅25萬戶。

費鴻泰說，房東顧忌從零成本到需要繳稅，房東害怕是租金實價登錄的「前哨戰」，質疑政府會追查過去的稅金，最後是房客怕房東趁機漲房租。檢討政府興建社會住宅面臨困難，一是土地取得困難；二是缺工缺料，導致營造進度慢，建商發包困難。內政部次長花敬群不能說到社宅就只有嘴砲，要拿出辦法解決問題。