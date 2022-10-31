控蘇貞昌女兒拿桃市府標案 國民黨：說好的不拿標案？

國民黨桃園市議員詹江村、舒翠玲、梁為超與文傳會主委洪孟楷今舉行記者會，指控桃園市圖新建總館工程違法轉包給行政院長蘇貞昌女兒蘇巧純的「二三設計」。國民黨質疑，蘇巧純在2020年承諾「蘇貞昌行政院長任內不投標案」，如今卻疑似借牌得標，蘇貞昌父女欺騙人民，已無資格擔任行政院長。

詹江村指出，桃園市圖新建總館，原訂於10月29日試營運，卻在開幕前一天緊急宣布，延後至12月中旬。新總館是「金玉其外，漏水其中」，牆壁、天花板、地板有好幾十處滲水，甚至有漏水嚴重到需要打發泡劑止漏；這樣的話效果只有5到6年，之後發泡劑脆化，更是無法處理。

詹江村表示，新建總館的品質未達標準，包括地板也是凹凸不平，對身障人士來說非常吃力；無障礙廁所和兒童廁所設置在一起，因此身障人士的輪椅進去的時候，可能會碰撞到兒童，同時迴轉半徑也不足。當他在調閱新建總館的相關資料時，才赫然發現，蘇貞昌女兒的「二三設計」，居然也參與其中。

舒翠玲指出，桃園市政府在2021年12月追加預算，以「限制性招標」保障原本的營造商春原營造，獲得2495萬元的「互動多媒體」標案，無需上網、不用公告。離奇的是，春原營造在執行計畫書中，列明協力廠商為「全台數位系統有限公司」，然而實際出席工作會議的，卻是包括蘇巧純本人在內的「二三設計」。

舒翠玲質疑，「二三設計」的名字從頭到尾不在計畫書內，是以什麼身分，全程參與工作會議；而掛名協力廠商的「全台數位」卻幾乎全部缺席，合理懷疑這是典型的「借牌投標」，是違背「政府採購法」第65條的違法轉包。

梁為超表示，2020年台北市前議員羅智強踢爆蘇巧純，爸爸當行政院長審新竹市補助，女兒再去得標新竹市的標案，誰敢不給？當年蘇巧純也知道羞恥，承諾放棄新竹市府的標案，並且在蘇貞昌擔任行政院長的任期內，不再投標任何層級的政府標案。言猶在耳，沒想到蘇巧純卻是「掛羊頭賣狗肉」，只是繞一個彎來獲取政府資源。

梁為超說，「互動多媒體」標案與建築物本體並不需要綁在一起，為何桃園市長鄭文燦市府要採限制性招標，保送春原營造；又為什麼春原營造要先找其他公司掛名，再實際與「二三設計」合作？蘇貞昌要清楚交代，這是否是以行政院長的影響力運作的結果，來為蘇巧純「量身訂作」；讓蘇巧純可以在不受檢驗的情況下，繼續賺取政府資源。

梁為超說，蘇貞昌父女除了利益沒有迴避，更嚴重的是公然說謊、欺騙人民，蘇貞昌已經沒有資格擔任行政院長。