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世盟總會理事長曾永權11月3日主持自由民主視訊論壇
世盟中華民國總會理事長曾永權11月3日晚上，主持美東自由民主視訊論壇， 這次論壇以「自由民主與法治｣為主題。
這場論壇配合美東時間，在11月3日台北時間晚上10時到12時，也就是美東時間上午10時到12時)舉行，向世盟130多國會員及全球人士公開視訊論壇現況，民眾如果有意收看直播，可加入世盟臉書粉絲頁，或直接利用ZOOM網址連結註冊
完成註冊後，將會收到一封確認電郵，電話02-3393-2002分機726。
論壇由長曾永權擔任主持，參加論壇的美方人士，包括關島議會副議長芭娜絲、政治大學外交學系教授黃奎博、一神普救派駐聯合國辦公室主任納茲、馬爾他騎士團駐諾魯共和國大使杜允士、美國國會議員等。
曾永權表示，俄烏戰爭持續僵持，通貨膨脹居高不下，各國加速緊縮貨幣政策，新冠疫情改變原有消費模式，禍及全球，世盟關注自由民主與法治影響地球村的穩定與和平繁榮，歡迎大家觀看直播。
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