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出席活動麥克風頻出包 蔡英文：綠色真的比較好用
蔡英文總統上午在台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人董事長蕭聰穎、新竹市代理市長陳章賢、民進黨立院總召柯建銘、新竹市前市長林智堅、衛福部長薛瑞元與民進黨新竹市長候選人沈慧虹陪同下，出席「新竹市立馬偕兒童醫院營運典禮」，蔡英文總統致詞時麥克風頻頻出問題，先是紅色、黃色都出問題，蔡總統立馬說我覺得綠色比較好用，我在台下觀察好久了，當使用綠色麥克風順利發聲後，蔡總統說「看吧綠色真的比較好用」，引發台下一陣笑聲。
與會出席的黃阿嬤與施阿公的孫女「丸子」，當年因兒童醫療資源不足，最後不幸離開人世，全家人留下遺憾，上午新竹市立馬偕兒童醫院正式營運，黃阿嬤與施阿公衷心盼望不要再有孩子遇到類似遭遇，也很感動新竹市終於有專門的兒童醫院。
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