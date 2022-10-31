蔡壁如未獲德明撤學位審定書 斥「學術界的白色恐怖」

民眾黨前立委蔡壁如碩士學位被撤銷，至今得不到校方正式審定書，民眾黨立院團總召邱臣遠兩次行文教育部，要求提供相關資料，教育部回覆德明科大說是機密，不對外公開，邱臣遠痛批，「這是學術界的白色恐佈！」

邱臣遠今上午和蔡壁如、台大農經系教授吳珮瑛、國立東華大學政治學博士施正鋒、中國文化大學政治系教授楊泰順、巨曜法律事務所律師佘宛霖等人舉行記者會，再度要求德明科大給予正式審定報告書，且給予當面說明的機會。

佘宛霖指出，德明科大撤銷蔡壁如碩士學位的審定結果有明顯的重大瑕疵，撤銷學位是很嚴重的處分，但通知信上卻看不到任何具體違反學術倫理的理由，連最基本的發文字號、處分機關和首長署名、蓋章都沒有。

佘宛霖表示，德明科大通知蔡壁如9月12日出席審議會，但並未事先告知檢舉內容，當事人根本無法即時答辯且提出相關事證，「程序不公平、資訊不對稱、武器不對等」，違反正當程序。

蔡壁如表示，自己不是一定要恢復學位，但要求一個清楚明白、在公平立足點上，可以捍衛身為一個學生應有的權利。要求教育部回應這件事，請德明科大校長出面解釋，「為什麼學生的學位被撤銷卻收不到正式的審定報告書？」「為什麼審定決議會是機密呢？」質疑校園成為學術白色恐佈戰場。

邱臣遠痛斥，民進黨政府究竟有什麼是能公開的？總統的論文是機密、3+11會議記錄是機密、高端採購也是機密，現在連學生論文的審定報告書都是機密。

邱臣遠說，以前只聽過人家說，警總時代對政治思想犯、異議份子處決，判死刑卻不給理由，德明科大用粗暴的方式撤銷蔡壁如學位，根本是學術界的白色恐佈，執政黨政治力介入校園、用經費補助箝制學術自主。