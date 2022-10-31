林姿妙涉貪邀鄉親證明清白 綠委諷開庭不必號召啦啦隊

宜蘭縣長林姿妙涉貪遭起訴，宜蘭地方法院今天上午召開準備庭，林姿妙邀請鄉親一起到場旁聽，讓她把真相還原，證明清白。對此，民進黨立委沈發惠諷刺，法院開庭不是大聯盟的世界大賽，更不是台灣職棒的總冠軍賽，林姿妙不必號召啦啦隊進場為她加油。

林姿妙涉嫌財產來源不明遭檢方起訴，案卷送交宜蘭地方法院後，排定在今天上午9時召開準備程序庭，林姿妙日前透過競選辦公室說明，邀請鄉親一起到宜蘭地院旁聽，讓她把真相還原，證明清白。

民進黨立法院黨團上午召開「勿操弄民粹、踐踏司法！林姿妙說清楚」記者會，民進黨團副幹事長黃世杰表示，林姿妙沒有選擇在法庭上說清楚、講明白，把自己做過什麼事情清楚地向人民交代，反而意圖操弄民粹、號召群眾到法院外面干涉司法，這樣的行為非常不可取。

民進黨團副書記長林楚茵說，林姿妙必須自己說清楚、講明白，而不是號召群眾去幫她解釋，因為她如何違背職務、收受不正當利益，大家根本都不知道，「民眾沒有辦法幫她講」。

林楚茵指出，檢察官面對這些資金問了99筆訊問，林姿妙有高達42次回答「我忘記了」，而這些金額竟然高達700多萬，這不是真傻就是裝傻，如果林姿妙是真傻，面對未來宜蘭的財政，憑什麼擔任縣長。

林楚茵再指，如果林姿妙是裝傻，那她就是個犯罪者，難道宜蘭鄉親要把票投給一個為犯罪者，請林姿妙好好面對檢察官的訊問，而不是號召鄉親到法庭上給予支持，「這完全就是踐踏司法、濫用民粹」。

沈發惠諷刺，法院開庭不是大聯盟的世界大賽，更不是台灣職棒的總冠軍賽，所以林姿妙不必號召啦啦隊進場，尤其是她先前一直喊冤，但是內容又講不清楚，因此唯有回答這些問題，林姿妙才有辦法證明清白。

黃世杰認為，台灣現在是一個民主法治的社會，已經沒有所謂「當選過關」這回事，林姿妙作為一個被告者，不應該用操弄民粹的方式影響司法，而是要在法庭上誠實地把自己做過的事情交代清楚。

黃世杰也說，在這次的選舉過程當中，國民黨有很多候選人，都無法交代自己的財產跟金流，「不只在宜蘭，還有很多地方」，希望選民的眼睛要睜大看清楚，台灣的民主水準不會認同這樣的做法。。