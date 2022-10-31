投資如興慘賠 藍委問敢發誓無人遊說？龔明鑫：當然

牛仔褲代工大廠如興今年7月爆發財務問題，股票已被停止交易，前董事長陳仕修也落跑遭通緝。國發基金投資14億多成最大苦主，藍營砲聲隆隆。國民黨立委曾銘宗今在立法院質詢時質疑有力人士曾介入遊說，國發會主委龔明鑫強調，沒有人來跟他講什麼。

國發基金投資失利虧損14億，龔明鑫日前表示「我們也是受騙者」，並稱不排除撤資，即出清持股。

龔明鑫今在立法院經濟委員會答覆民眾黨立委高虹安質詢時表示，金管會發現當初如興現金增資的公開說明書不實，檢調也起訴、董事長被通緝，國發會也開始求償，過程中也有派法人代表去了解公司運作狀況。至於是否要退場，有其機制，不單只是針對如興。

曾銘宗質詢時指出，如興2015年以來申請現金增資，他擔任金管會主委任內退件3次，「就是財報有問題嘛！你們還看不懂？」政府害死幾十萬投資散戶，他要問國發會是被如興騙，還是被政治人物騙？

龔明鑫答詢表示，當然是如興，他們提供偽造、不實的公開說明書；曾銘宗問，「我任內就看得懂，你們任內就看不懂，誰介入、誰來跟你遊說？」龔表示，「沒有，至少沒有人來跟我講什麼；」曾追問「你敢發誓？」龔連忙說，「我當然發誓，就是沒有啊！」

曾銘宗表示，他在金管會任內退了3次，改朝換代後，金管會也退2次，2017年1月11日蔡總統訪問尼加拉瓜如興廠後，隔2天金管會就准了；6月9日國發會投資14.8億元，「你們沒有把公帑好好看守好，沒有有力人士介入才怪。」

龔明鑫表示，參訪尼加拉瓜如興廠，他沒有參與；國發會的事務官職務已經做20、30年，評估審議都是按照一樣流程在做，完全沒有特殊。

曾銘宗說，「我懷疑你是故意被騙，你去看總統參訪時，誰站在旁邊？」龔明鑫說，「我不知道，事實如此，我都是講真話。」最後，曾銘宗要求國發會提供評估小組和委員會通過的會議紀錄，龔表示，如果沒有所謂個資問題，可以提供。