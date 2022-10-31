蔡英文拿選舉與國際做連結 藍：情緒勒索的恐怖情人

國民黨今舉行「政黨輪替是民主常態、蔡主席言論離民主太遠」記者會，質疑兼任民進黨主席的蔡英文總統近日輔選發言將年底選舉與國際對台灣的信心做連結，如同情緒勒索的恐怖情人，發言充滿反民主心態，「主席當正職、總統當兼差」，顯示蔡英文眼中只有民進黨籍的候選人，完全沒有全民的存在。

國民黨文傳會主委洪孟楷表示，九合一選舉是檢驗蔡總統第二任期的期中考，關係到執政黨的成敗，並沒有跟國際有過多直接連結。此外，政黨輪替是民主常態，民進黨執政縣市如果做不好當然也應該換人做，這是天經地義，請蔡英文不要情緒勒索，更不要再不務正業、販賣芒果乾，國人無法接受。

洪孟楷請民進黨主席蔡英文直球對決，提出三點呼籲要求蔡英文面對：一，選得好中央地方合作更好？是否承認現在就是用中央在卡地方的建設；二，民進黨選不理想，國際社會沒信心？憑什麼台灣的信心要建立在民進黨的選舉上；三執政路線如果錯誤，被全民唾棄，剛好而已，地方選舉是執政黨的期中考，用情緒勒索全民，是恐怖情人嗎？

國民黨副發言人郭音蘭指出，蔡英文說這次的選舉決定世界要怎麼看台灣人的選擇，若民進黨選不好，國際會問「台灣人民是不是改變主意了？」但憑什麼民進黨下台就代表台灣人改變主意？如果是，也是因為人民不想再讓民進黨用抗中保台的口號，行貪汙腐敗之實。

郭音蘭強調，民進黨若這麼在意國際眼光，為何不把心思用在高端疫苗上？真的這麼在意國際標準，拜託把高端疫苗做到讓國際承認，不要犧牲那些相信政府的高端戰士！也有些民眾打高端實在是因為沒有選擇，但現在卻要加打三劑其他國際認可的疫苗，有任何臨床實驗證明打了6劑不會有問題？請不要把這些相信政府的人當白老鼠。

此外，對於蔡英文表示選錯人，綁手綁腳事情就不好做，郭音蘭抨擊，蔡英文公開恐嚇台北市選民，承認中央執政還要看地方首長是不是有綠色黨證，才會讓他好好做事，否則中央就是會卡地方，她呼籲台北市民1126支持中道理性，做實事、不謾駡、誠懇踏實的國民黨市長候選人蔣萬安。