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麻將最大黨有意發起公投促政府修法麻將賭博除罪化

聯合報／ 記者高凌雲
麻將最大黨主席郭璽表示，媒體刊載90歲婦女到西門町打麻將，被警方以賭博罪送辦，這些老 人打牌只是小賭怡情，打發時間，不是狂賭爛賭，麻將最大黨要發動麻將除罪化公投。照片提供/麻將最大黨
麻將最大黨主席郭璽表示，媒體刊載90歲婦女到西門町打麻將，被警方以賭博罪送辦，這些老 人打牌只是小賭怡情，打發時間，不是狂賭爛賭，麻將最大黨要發動麻將除罪化公投。照片提供/麻將最大黨

麻將最大黨有意發起公投，推動政府修法，讓老人打麻將賭博除罪化。

麻將最大黨主席郭璽今天表示，媒體刊載一則90歲婦女經常從南港搭捷運到西門町打麻將，結果被警方以賭博罪送辦，這些老先生與老太太到麻將館打牌，純粹只是小賭怡情，打發時間，不是那種一擲千金的狂賭爛賭，政府卻把這些老人都成危害社會的賭徒法辦，很不應該，麻將最大黨要發動公投，讓老人打麻除罪化，至於具體的公投文字與修法方向，會找法律專家諮詢意見後提出。

郭璽表示，為了推動公投，麻將最大黨將動員申請入黨的民眾，參加公民聯署，希望能在2024年總統大選前完成，利用大選合併舉行公投，讓台灣民眾向政府表達心聲，不要把老人這種打發時間的智能休閒活動，當成是萬惡不赦的賭博。

他指出，廣義來說，這項公投就是要讓賭博除罪，他預期社會上的道德魔人會批評他的行動，但他的目的不是要讓地下賭場合法化，而是要對政府表達不滿，麻將館是合法經營的休閒場所，不是那種地下賭場狂賭爛賭的情況，因為麻將館裡面大都是年紀長的老人，白天來這裡打發時間，老人之間私下議定賭金，只是為了好玩，如果這真有罪，很多富人打高爾夫，都在球場議定賭金，為何從來沒有警察去抓呢？因為那些人的動機，不是為了透過賭博牟取暴利，只是為了好玩才議定一點賭金，球賽才會變得有趣。

郭璽表示，公投命題如何敘述，要如何推動修法，讓老人打發時間的小賭怡情行為，不要老是被警察當成職業賭徒送辦，麻將最大黨會諮詢法律專家的意見後，明年具體提出。

麻將最大黨 公投 賭博

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