【專家之眼】台中美情報戰 高下立判

最近幾個月，台海緊張情勢持續升高，台、中、美三方的情報戰也不斷升溫，從目前來看，台灣顯然在這場情報戰中敬陪末座，笑話百出，中國大陸則似乎吃定台灣，而美國則以雷霆之勢壓制中國大陸，可說高下立判。

長期以來，中華民國的國安會與國安局在全球情報界信譽素著。但在蔡英文總統領導之下，特別是第二任開始，這兩個單位都往下沉淪，甚至成為全世界情報圈的笑話。

國安局長陳明通捲入民進黨新竹市長林智堅的「論文門」事件，已讓國安局蒙羞。更好笑的是，一年前陳明通才說過，只要蔡英文總統執政，兩岸就不會發生戰爭。沒想到，中共20大之後，美國國務卿布林肯說習近平可能提前武統。陳明通立刻改口隨美國音樂起舞，並配合蔡英文「抗中保台」論調，不再表示兩岸不會戰爭，反而強調2023年北京就可能對台灣以戰逼談。

甚至在二十大召開之前，陳明通還在立法院信誓旦旦表示他過去認為蔡英文執政兩岸不會有戰爭的判斷繼續有效，但在中共二十大之後他立刻改口說應該料敵從寬，顯示他的新判斷並無情報根據，不是人云亦云，就是胡亂猜測。

更有意思的是，平常很少露面的國安會秘書長顧立雄日前接受電台訪問，竟然表示中共前領導人胡錦濤22日被架離20大會場的新聞，令他感到很驚悚。他的這番談話充分顯示他對於中國大陸的黨內鬥爭完全沒有概念，才會說出這種沒常識的話。

所謂「行家一出手，便知有沒有」，在與中共「認知作戰」的過程中，在台灣自以為是情報頭子的陳明通，竟然在訪問泰國期間被中共「看光光」。陳明通出訪泰國的行蹤完全曝光，顯示陳明通成為全世界情報界的大笑話。事後，陳明通還說曼谷機場使用的是華為系統，所以他的行蹤才遭到曝光。

此顯示，在兩岸認知作戰的過程中，中共似乎吃定了台灣。

中共20大後，反台獨列入中共黨章，美國更研判中共可能提前對台動武。

日前，美國空軍大學發表一份250頁震驚世界的「中國火箭軍的報告」，鉅細無遺地將中共火箭部隊的基地、座標、位置、從各司令部到連級指揮部都清清楚楚。這份報告不啻明白告訴北京有關華府的最新戰略構想。

首先，該報告雖然只是美國空軍大學的一份研究報告，但卻告訴北京，美國充分掌握中共火箭軍的細節。其次，美國公開這份報告的內容不僅警告中國大陸不要發動兩岸戰爭，否則美國將採取常規武力甚至戰術核武進行打擊。

第三，美國既然充分掌握中共火箭軍的部署與基地，當然也對中共其他部隊的細節暸若指掌。第四，習近平本來以為中國人民解放軍的戰力已接近美國，但現在發現仍然相去甚遠，決定趕快改變對美政策，向美國示好。第五，美國公布中共火箭軍的細節，顯示美國的高科技已能充分偵察解放軍的方方面面。除了展現美國的高科技能力之外，習近平恐怕也必須擔心中國大陸是否有「內鬼通外神」的問題。

由此觀之，在台、中、美三方的情報戰交手中，台灣的國安單位顯然已成為國際情報界的笑柄，連情報頭子的行蹤都被中國大陸掌握。不過，中國大陸雖然在兩岸認知作戰中吃定台灣，但在情報作戰中卻落後美國一大截。