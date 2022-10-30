「白狼」張安樂現身餐會 侯友宜、柯文哲全程閃避

「全民計程車」今晚舉辦30周年感恩餐會，民眾黨主席柯文哲帶領台北市長參選人黃珊珊等人出席，新北市長侯友宜則是在柯文哲離開後到場，雙方沒有見面。有趣的是，這場活動「白狼」張安樂也在主桌，柯文哲坐下後沒有與張互動、侯友宜則是致詞完就走，完全沒有接觸。

全民計程車餐會今晚在板橋果菜市場舉辦餐會，除了侯友宜、柯文哲、黃珊珊，許多國民黨、民眾黨議員候選人也都到場拉票。

柯文哲帶著民眾黨候選人在台上致詞，一起唱歌，炒熱現場氣氛。張安樂隨後就到場也成為全場焦點，張與柯文著一同坐在主桌，不過2人相隔數人，柯文哲眼神完全避開張安樂，倒是黃珊珊有與張安樂握手致意，並說了幾句悄悄話。

柯文哲隨後逐桌致意，與在場人士拍照，人氣相當旺，花了半個多小時才走完全程，離開現場。

侯友宜隨後到場，上台拉抬黨籍議員候選人，希望大家能支持他們，同時也在主持人帶動下高喊「侯友宜、凍蒜」，炒熱現場氛圍。