「白狼」張安樂現身餐會 侯友宜、柯文哲全程閃避

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
民眾黨主席柯文哲（右白衣）在餐會上雖然坐在主桌，但完全沒有跟「白狼」張安樂（左粉藍衣）有任何互動。記者張睿廷／攝影
民眾黨主席柯文哲（右白衣）在餐會上雖然坐在主桌，但完全沒有跟「白狼」張安樂（左粉藍衣）有任何互動。記者張睿廷／攝影

「全民計程車」今晚舉辦30周年感恩餐會，民眾黨主席柯文哲帶領台北市長參選人黃珊珊等人出席，新北市長侯友宜則是在柯文哲離開後到場，雙方沒有見面。有趣的是，這場活動「白狼」張安樂也在主桌，柯文哲坐下後沒有與張互動、侯友宜則是致詞完就走，完全沒有接觸。

全民計程車餐會今晚在板橋果菜市場舉辦餐會，除了侯友宜、柯文哲、黃珊珊，許多國民黨、民眾黨議員候選人也都到場拉票。

柯文哲帶著民眾黨候選人在台上致詞，一起唱歌，炒熱現場氣氛。張安樂隨後就到場也成為全場焦點，張與柯文著一同坐在主桌，不過2人相隔數人，柯文哲眼神完全避開張安樂，倒是黃珊珊有與張安樂握手致意，並說了幾句悄悄話。

柯文哲隨後逐桌致意，與在場人士拍照，人氣相當旺，花了半個多小時才走完全程，離開現場。

侯友宜隨後到場，上台拉抬黨籍議員候選人，希望大家能支持他們，同時也在主持人帶動下高喊「侯友宜、凍蒜」，炒熱現場氛圍。

特別的是，侯友宜在致詞完後，下台隨即離開現場，並沒有逐桌致意，也完全沒有靠近主桌，與張安樂有任何互動，明顯是希望刻意避開。

新北市長侯友宜到餐會後，上台拜託大家可以支持他與國民黨籍議員候選人，隨後便離開現場，連主桌都沒有坐下，跟張安樂毫無交集。記者張睿廷／攝影
新北市長侯友宜到餐會後，上台拜託大家可以支持他與國民黨籍議員候選人，隨後便離開現場，連主桌都沒有坐下，跟張安樂毫無交集。記者張睿廷／攝影

柯文哲 侯友宜 張安樂

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