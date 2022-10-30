數位部：買賣或未經授權使用個資都違法

BreachForums論壇近日傳出疑似販售國人個資，數位發展部昨天表示，本案推論為暗網論壇上希望吸引買家購買，因此宣稱是我國戶政資料。此外，販售、購買或下載使用非經授權的個人資料，會有違反「個人資料保護法」的情形，呼籲民眾多注意。

數位部指出，經初步比對，該資料格式與內政部戶政資料差異很大，並非內政部戶政資料遭駭，內政部戶役政資訊系統是採取內外網實體隔離架構，資料均妥善保存於內網中。政府相關單位對於該論壇上有人聲稱販售國人個資1事已事先有所掌握，調查局和內政部資訊中心密切合作以進一步釐清，數位部資安署也會密切與內政部配合，處理資安防護事宜。

針對持有大量民眾個人資料之機關，行政院於2019年亦組成專案團隊進行查核，以確保民眾個資保存。每年皆對機關進行全年的網路攻防演練和實地稽核，並針對需要的機關派出資安服務團，以現場派駐協助機關落實各項規範，以確保各機關能做好資安防護。

資安署表示，政府機關在資安防護方面，依照機關資安責任等級之不同，遵守「資安管理法」規定辦理應辦事項，若有資安事件或資料外洩的情形發生，必須依照「資安管理法」進行通報及事件處理。