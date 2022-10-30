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政府找公關遊說美議員支持IPEF？ 外交部：長期採用

聯合報／ 記者鄭媁／即時報導
印太經濟架構（IPEF）為美國整體印太戰略的一環，目前共有14個成員國。路透
印太經濟架構（IPEF）為美國整體印太戰略的一環，目前共有14個成員國。路透

針對政府找公關公司遊說美議員支持台灣加入印太經濟架構（IPEF）事，外交部今天澄清，我駐美國代表處聘用公關公司協助推動強化台美關係相關工作，是我國政府長期以來始終採用的作法，並非任何單一政黨所獨有。

外交部表示，政府對公關公司的聘用更一向符合美國法令規定，並依據我國對美工作實際需求與整體情勢相應調整；所需預算也經我國立法院進行完整且透明的監督。在相關法規的嚴格規範下，公關公司的角色主要在於適時提供觀察建議，以及協助擴大政務工作的觸角，以利我國政府能以更全面的角度推動對美工作。

外交部表示，在我駐美國代表處的統籌與努力下，美國政、商、學界等跨黨派人士一向支持深化台美經貿關係。不僅美國聯邦參、眾議員近年來曾多次以提案或聯名致函方式，呼籲雙方簽署「雙邊貿易協定」(BTA)，台美也透過「貿易暨投資架構協定」(TIFA)、「21世紀貿易倡議」、「科技貿易暨投資合作架構」(TTIC)及「經濟繁榮夥伴對話」(EPPD)等機制，持續對話合作，累積深化台美雙邊經貿關係的正面動能，相關成果也讓國人有目共睹。

美國 IPEF 台美關係

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