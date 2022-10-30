「以前討選票現在討電影票」 姚文智鬆口下部作品主題

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
台灣基進下午在華山光點舉辦《流麻溝十五號》電影放映會，台灣基進秘書長王興煥說明，《流麻溝十五號》是一部透過歷史記憶的召喚，建構台灣國族美學的作品，國族認同是由共同的歷史記憶與共同生活的意志所共構。圖／台灣基進提供
台灣基進下午在華山光點舉辦《流麻溝十五號》電影放映會，台灣基進秘書長王興煥說明，《流麻溝十五號》是一部透過歷史記憶的召喚，建構台灣國族美學的作品，國族認同是由共同的歷史記憶與共同生活的意志所共構。圖／台灣基進提供

民進黨前立委、電影《流麻溝十五號》出品人姚文智今天表示，一個獨立國家的追求，文化認同是非常重要的工程，台灣繼續空洞下去將形成逆流，使得社會對台灣價值與精神的認定逐漸薄弱，他更透露之後想拍一部以1935年台灣博覽會為背景的愛情故事，希望大家引頸期待。

台灣基進近期在全台規劃十餘場次《流麻溝十五號》電影放映會，除了支持姚文智轉換跑道後所出品，首部描寫白色恐怖時期女性政治犯在綠島備受壓迫的電影作品，更期盼台灣社會更能透過電影重視轉型正義工程。

台灣基進下午在華山光點舉辦《流麻溝十五號》電影放映會，姚文智說，一個獨立國家的追求，在文化認同是非常重要的工程，如果台灣繼續空洞下去，最後將會形成逆流，使社會對台灣價值與精神的認定逐漸薄弱。

台灣基進秘書長王興煥則指出，台灣文化主體性的建構，除了文字理論更需要藝術創作，台灣才能以台灣的國族面貌被世界認識。

王興煥強調，依照他對姚文智的了解以及上映前的宣傳，《流麻溝十五號》是一部透過歷史記憶的召喚，建構台灣國族美學的作品，國族認同是由共同的歷史記憶與共同生活的意志所共構。

王興煥認為，關於歷史記憶的課題，除了拒絕遺忘，更重要的是評價方式，而且要以歷史記憶為基礎，台灣的轉型正義必須處理「從威權到民主的價值轉換」與「從中國認同到台灣認同的國族再確認」的雙重問題。

王興煥表示，對於國族認同的轉換，必須以文化為土壤，他看到姚文智的企圖，這正是台灣人民所期待的，必須有各領域的藝術家與中華民國的文化殖民鬥爭，進行有台灣國族意識的文化建構與文化詮釋，「欠缺國族打造的國家打造，會導致治理失序的國家失敗」。

姚文智則說，這部電影與未來諸多的系列作品，早在其擔任行政院新聞局長任內就有意規劃，如果《流麻溝十五號》的觀影成績能站穩腳步，自己將繼續努力企劃更多以台灣為主體的影視作品。

姚文智也期盼，未來能夠拍出有質感的大河劇系列，以議題「直球對決」架構台灣百年史，而《流麻溝十五號》以人權、白色恐怖與轉型正義、女性做為號召，期盼能成為帶動台灣主體路線電影的第一步，他更透露之後想拍一部以1935年台灣博覽會為背景的愛情故事，希望大家引頸期待。

姚文智認為，台灣是最需要發展「軟實力」的國家，而台灣最欠缺就是電影、電視的內容產出，國家預算放在硬體建設上付出不少，但是軟實力卻不到1%，這點值得檢討。

姚文智還笑稱，最近不斷為了電影宣傳四處奔波，「不做政治，但卻更像政治；以前討選票，現在討電影票」，期盼有更多人一起支持台灣作為一個獨立國家的文化建構。

台灣基進下午在華山光點舉辦《流麻溝十五號》電影放映會。圖／台灣基進提供
台灣基進下午在華山光點舉辦《流麻溝十五號》電影放映會。圖／台灣基進提供
台灣基進下午在華山光點舉辦《流麻溝十五號》電影放映會，電影出品人姚文智說明，一個獨立國家的追求，在文化認同是非常重要的工程，若台灣繼續空洞下去，將會形成逆流，使得社會對台灣價值與精神的認定逐漸薄弱。圖／台灣基進提供
台灣基進下午在華山光點舉辦《流麻溝十五號》電影放映會，電影出品人姚文智說明，一個獨立國家的追求，在文化認同是非常重要的工程，若台灣繼續空洞下去，將會形成逆流，使得社會對台灣價值與精神的認定逐漸薄弱。圖／台灣基進提供

電影 姚文智 台灣基進

延伸閱讀

蔡英文推姚文智電影「流麻溝十五號」也推18歲公民權

陳時中出席姚文智電影首映 重申「抗共保台」意義

相關新聞

美議員挺台入IPEF 我半年砸1600萬

蔡政府在美國聘用多家政治公關公司，近半年來耗資近五十萬美元，推動台灣加入美國印太經濟架構（ＩＰＥＦ），最終台灣並未如預期...

救國團遊行4訴求 擠爆凱道

救國團凱道大遊行昨登場，雖遇上大雨滂沱，熱情民眾仍擠爆凱道，主辦單位估計逾五萬人參加。參與民眾戴上象徵救國團的小丑口罩，...

柯文哲動向成懸念？2024大選維安 國安局規畫藏玄機

國家安全局特勤中心為總統大選安全維護任務編列預算案，預估參選人數量，據以規畫維安人力，往往顯示情治單位對政局的研判。明年國安局將為2024年總統大選的「安維8號」任務，規畫3個基本編組及1個預備組，對照2020年「安維7號」藍、綠、橘3黨人選實際需要5組及1組預備組維安人力，也讓外界好奇，國安單位似仍在觀望民眾黨主席柯文哲代表的「白」營，是否角逐2024總統大選。

「白狼」張安樂現身餐會 侯友宜、柯文哲全程閃避

「全民計程車」今晚舉辦30周年感恩餐會，民眾黨主席柯文哲帶領台北市長參選人黃珊珊等人出席，新北市長侯友宜則是在柯文哲離開...

數位部：買賣或未經授權使用個資都違法

BreachForums論壇近日傳出疑似販售國人個資，數位發展部昨天表示，本案推論為暗網論壇上希望吸引買家購買，因此宣稱...

政府找公關遊說美議員支持IPEF？ 外交部：長期採用

針對政府找公關公司遊說美議員支持台灣加入印太經濟架構（IPEF）事，外交部今天澄清，我駐美國代表處聘用公關公司協助推動強...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。