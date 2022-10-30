「以前討選票現在討電影票」 姚文智鬆口下部作品主題

民進黨前立委、電影《流麻溝十五號》出品人姚文智今天表示，一個獨立國家的追求，文化認同是非常重要的工程，台灣繼續空洞下去將形成逆流，使得社會對台灣價值與精神的認定逐漸薄弱，他更透露之後想拍一部以1935年台灣博覽會為背景的愛情故事，希望大家引頸期待。

台灣基進近期在全台規劃十餘場次《流麻溝十五號》電影放映會，除了支持姚文智轉換跑道後所出品，首部描寫白色恐怖時期女性政治犯在綠島備受壓迫的電影作品，更期盼台灣社會更能透過電影重視轉型正義工程。

台灣基進下午在華山光點舉辦《流麻溝十五號》電影放映會，姚文智說，一個獨立國家的追求，在文化認同是非常重要的工程，如果台灣繼續空洞下去，最後將會形成逆流，使社會對台灣價值與精神的認定逐漸薄弱。

台灣基進秘書長王興煥則指出，台灣文化主體性的建構，除了文字理論更需要藝術創作，台灣才能以台灣的國族面貌被世界認識。

王興煥強調，依照他對姚文智的了解以及上映前的宣傳，《流麻溝十五號》是一部透過歷史記憶的召喚，建構台灣國族美學的作品，國族認同是由共同的歷史記憶與共同生活的意志所共構。

王興煥認為，關於歷史記憶的課題，除了拒絕遺忘，更重要的是評價方式，而且要以歷史記憶為基礎，台灣的轉型正義必須處理「從威權到民主的價值轉換」與「從中國認同到台灣認同的國族再確認」的雙重問題。

王興煥表示，對於國族認同的轉換，必須以文化為土壤，他看到姚文智的企圖，這正是台灣人民所期待的，必須有各領域的藝術家與中華民國的文化殖民鬥爭，進行有台灣國族意識的文化建構與文化詮釋，「欠缺國族打造的國家打造，會導致治理失序的國家失敗」。

姚文智則說，這部電影與未來諸多的系列作品，早在其擔任行政院新聞局長任內就有意規劃，如果《流麻溝十五號》的觀影成績能站穩腳步，自己將繼續努力企劃更多以台灣為主體的影視作品。

姚文智也期盼，未來能夠拍出有質感的大河劇系列，以議題「直球對決」架構台灣百年史，而《流麻溝十五號》以人權、白色恐怖與轉型正義、女性做為號召，期盼能成為帶動台灣主體路線電影的第一步，他更透露之後想拍一部以1935年台灣博覽會為背景的愛情故事，希望大家引頸期待。

姚文智認為，台灣是最需要發展「軟實力」的國家，而台灣最欠缺就是電影、電視的內容產出，國家預算放在硬體建設上付出不少，但是軟實力卻不到1%，這點值得檢討。