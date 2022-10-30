聽新聞
test
0:00 / 0:00

馬英九參加救國團遊行 大酸「有人連論文都拿不出來」

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
救國團下午在凱道舉辦遊行活動，以「公義、自由、和平、救國」四大主要訴求，前總統馬英九（右二）、前副總統吳敦義（左二）、前教育部長吳清基（右一）等人到場宣講聲援救國團。記者林伯東／攝影
救國團下午在凱道舉辦遊行活動，以「公義、自由、和平、救國」四大主要訴求，前總統馬英九（右二）、前副總統吳敦義（左二）、前教育部長吳清基（右一）等人到場宣講聲援救國團。記者林伯東／攝影

救國團凱道大遊行今天登場，主辦單位估計有超過五萬人參加。前總統馬英九站台短講時火花四射，以林智堅論文大酸蔡總統「有人連論文都拿不出來」；政府採購高端疫苗，「雖然叫做高端，但政府所做的事情非常低端」。談到兩岸情況，他認為台海情況嚴峻，總統卻在很多地方挑釁，認為兩岸的憲法都將對岸納入領土，「兩岸怎麼可能不互相隸屬」，批評政府搞分離主義。

馬英九表示，這段時間看到政府「查水表」、搞大內宣，證明台灣已經是一個「不自由的民主」，政府採不公平不正義的方式對待反對黨、處理法律問題。他諷刺政府採購高端疫苗「然叫做高端，但政府所做的事情非常低端。」叫自己民主進步黨，「既不民主、也不進步」。

馬英九指出，前新竹市長林智堅論文抄襲，蔡總統居然在中常會要求全黨支持，台大已說是抄襲了，總統還說要支持「對抗台大」。他認為蔡總統會如此力挺，可能是蔡總統自己的論文也有問題，「(林智堅)至少還有論文，只是抄人家一點；有人說有論文，可是連論文都拿不出來，圖書館也沒有」。馬英九諷刺：「怪不得她能忍受，因為她幾乎就是當事人。」

馬英九表示，如今台海情況嚴峻，總統還在很多地方採取挑釁。如蔡總統去年說兩岸互不隸屬，但憲法明文規定中華民國分成「大陸地區」和「台灣地區」，「台灣地區」就是台澎金馬，「大陸地區」就是台海金馬以外的中華民國領土。他認為，憲法和兩岸人民關係條例清楚說明，「大陸也是中華民國領土」。同樣地，中國1982年的憲法也把台灣列為領土，「兩岸怎麼可能不互相隸屬」、嘴巴說有甚麼用、「這樣是在搞分離主義」。

馬英九表示，自己長年參加救國團活動，更是救國團個人團員，沒想到這一個教育團體、公益團體會被打成犯罪團體。認為社會不能再沉默，政府繼續「官逼民反」會讓更多人揭竿起義，「今天(的遊行)只是第一次，再不改就再來，再逼迫下去我們就反了。」

馬英九 蔡英文 林智堅 論文抄襲 台大 救國團

延伸閱讀

救國團上凱道萬人到場 馬英九致詞論文案諷刺蔡總統

救國團冒雨大遊行 馬英九呂秀蓮呼籲黨產會撤回沒收

批馬英九避戰謀和、欺騙百姓 曹興誠：我很樂意跟馬辯論

憂習近平未來5年武力攻台 馬英九：票投國民黨兩岸無戰場

相關新聞

美議員挺台入IPEF 我半年砸1600萬

蔡政府在美國聘用多家政治公關公司，近半年來耗資近五十萬美元，推動台灣加入美國印太經濟架構（ＩＰＥＦ），最終台灣並未如預期...

救國團遊行4訴求 擠爆凱道

救國團凱道大遊行昨登場，雖遇上大雨滂沱，熱情民眾仍擠爆凱道，主辦單位估計逾五萬人參加。參與民眾戴上象徵救國團的小丑口罩，...

柯文哲動向成懸念？2024大選維安 國安局規畫藏玄機

國家安全局特勤中心為總統大選安全維護任務編列預算案，預估參選人數量，據以規畫維安人力，往往顯示情治單位對政局的研判。明年國安局將為2024年總統大選的「安維8號」任務，規畫3個基本編組及1個預備組，對照2020年「安維7號」藍、綠、橘3黨人選實際需要5組及1組預備組維安人力，也讓外界好奇，國安單位似仍在觀望民眾黨主席柯文哲代表的「白」營，是否角逐2024總統大選。

「白狼」張安樂現身餐會 侯友宜、柯文哲全程閃避

「全民計程車」今晚舉辦30周年感恩餐會，民眾黨主席柯文哲帶領台北市長參選人黃珊珊等人出席，新北市長侯友宜則是在柯文哲離開...

數位部：買賣或未經授權使用個資都違法

BreachForums論壇近日傳出疑似販售國人個資，數位發展部昨天表示，本案推論為暗網論壇上希望吸引買家購買，因此宣稱...

政府找公關遊說美議員支持IPEF？ 外交部：長期採用

針對政府找公關公司遊說美議員支持台灣加入印太經濟架構（IPEF）事，外交部今天澄清，我駐美國代表處聘用公關公司協助推動強...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。