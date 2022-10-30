馬英九參加救國團遊行 大酸「有人連論文都拿不出來」

救國團凱道大遊行今天登場，主辦單位估計有超過五萬人參加。前總統馬英九站台短講時火花四射，以林智堅論文大酸蔡總統「有人連論文都拿不出來」；政府採購高端疫苗，「雖然叫做高端，但政府所做的事情非常低端」。談到兩岸情況，他認為台海情況嚴峻，總統卻在很多地方挑釁，認為兩岸的憲法都將對岸納入領土，「兩岸怎麼可能不互相隸屬」，批評政府搞分離主義。

馬英九表示，這段時間看到政府「查水表」、搞大內宣，證明台灣已經是一個「不自由的民主」，政府採不公平不正義的方式對待反對黨、處理法律問題。他諷刺政府採購高端疫苗「然叫做高端，但政府所做的事情非常低端。」叫自己民主進步黨，「既不民主、也不進步」。

馬英九指出，前新竹市長林智堅論文抄襲，蔡總統居然在中常會要求全黨支持，台大已說是抄襲了，總統還說要支持「對抗台大」。他認為蔡總統會如此力挺，可能是蔡總統自己的論文也有問題，「(林智堅)至少還有論文，只是抄人家一點；有人說有論文，可是連論文都拿不出來，圖書館也沒有」。馬英九諷刺：「怪不得她能忍受，因為她幾乎就是當事人。」

馬英九表示，如今台海情況嚴峻，總統還在很多地方採取挑釁。如蔡總統去年說兩岸互不隸屬，但憲法明文規定中華民國分成「大陸地區」和「台灣地區」，「台灣地區」就是台澎金馬，「大陸地區」就是台海金馬以外的中華民國領土。他認為，憲法和兩岸人民關係條例清楚說明，「大陸也是中華民國領土」。同樣地，中國1982年的憲法也把台灣列為領土，「兩岸怎麼可能不互相隸屬」、嘴巴說有甚麼用、「這樣是在搞分離主義」。

馬英九表示，自己長年參加救國團活動，更是救國團個人團員，沒想到這一個教育團體、公益團體會被打成犯罪團體。認為社會不能再沉默，政府繼續「官逼民反」會讓更多人揭竿起義，「今天(的遊行)只是第一次，再不改就再來，再逼迫下去我們就反了。」