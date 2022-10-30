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救國團上凱道萬人到場 馬英九致詞論文案諷刺蔡總統

聯合報／ 記者邱奕能／台北即時報導
救國團今天舉辦「公益、自由、和平、救國」大遊行，數千名示威群眾齊聚凱道上，大夥冒著風雨要求公義，前總統馬英九（中）、前副總統吳敦義（左）、前教育部長吳清基（右）等人到場助講，要求黨產委員會撤回沒收救國團資產的決定。記者許正宏／攝影
救國團今天舉辦「公益、自由、和平、救國」大遊行，數千名示威群眾齊聚凱道上，大夥冒著風雨要求公義，前總統馬英九（中）、前副總統吳敦義（左）、前教育部長吳清基（右）等人到場助講，要求黨產委員會撤回沒收救國團資產的決定。記者許正宏／攝影

救國團今天中午號召眾人上凱道，有1萬多人到場，遊行隊伍分別沿著中正區公園路、中正紀念堂等3條路線，最後匯聚於凱道；前總統馬英九致詞，以林智堅論文涉抄襲，暗諷蔡總統論文。

今天雖然下著雨，但不澆熄救國團熱情，有長輩拄著拐杖，也有人坐著輪椅，手上揮舞著國旗，到場聲援。這次救國團以「公義、自由、和平、救國」4大訴求，批評政府「官逼民反」。初步估計現場至少有1萬多人到場，人龍從凱道前綿延到景福門。

馬英九說，當一個政府不自由、不民主、不正當的時候，人民有反抗權利，「不是他手上有槍桿子，就能為所欲為」，只有民眾的支持，才有統治的正當性。

馬英九還以新竹市前市長林智堅論文涉抄襲，蔡英文總統說要支持他，他認為「可能是蔡總統論文也有問題，所以她覺得沒什麼「至少林還有論文」，只是抄人家一點，「有的人說有論文，但是拿不出來，學校裡圖書館也沒有，到哪裡去了？怪不得這都能忍受，因為她就是當事人。

馬說，台海情況非常嚴峻，兵凶戰危，但政府採取挑釁作法，去年政府說兩岸互不隸屬；但憲法增修條文明文規定，中華民國分為台灣地區、大陸地區，憲法與兩岸人民條例非常清楚，大陸也是中華民國領土，大陸的憲法也把台灣納入領土，這樣怎麼可能互不隸屬？

前總統馬英九、前副總統吳敦義、立委吳斯懷、游毓蘭及藍營民代上場力挺救國團，國民黨籍台北市長候選人蔣萬安也到場聲援。明天也是救國團70周年，馬英九、吳敦義與眾人在舞台上替救國團唱完生日快樂歌後離去。

中國青年救國團今號召萬人上凱道。記者邱奕能／攝影
中國青年救國團今號召萬人上凱道。記者邱奕能／攝影
中國青年救國團今號召萬人上凱道。記者邱奕能／攝影
中國青年救國團今號召萬人上凱道。記者邱奕能／攝影
中國青年救國團今號召萬人上凱道。記者邱奕能／攝影
中國青年救國團今號召萬人上凱道。記者邱奕能／攝影
中國青年救國團今號召萬人上凱道。記者邱奕能／攝影
中國青年救國團今號召萬人上凱道。記者邱奕能／攝影
前總統馬英九、前副總統吳敦義到場聲援。記者邱奕能／攝影
前總統馬英九、前副總統吳敦義到場聲援。記者邱奕能／攝影
中國青年救國團今號召萬人上凱道。記者邱奕能／攝影
中國青年救國團今號召萬人上凱道。記者邱奕能／攝影

馬英九 林智堅 救國團 吳敦義 吳斯懷

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