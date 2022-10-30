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國防部：105公厘輪型戰車首輛原型車 6月已完成研發測評
國防部今天表示，105公厘輪型戰車研製案，首輛原型車於今年6月完成研發測評，功能與性能均符合陸軍整體獲得規劃書規範。
立法院外交國防委員會本周將逐條審查112年度國防預算案，綜合國民黨立委馬文君、吳斯懷、廖婉汝等人都提案指出，軍備局執行105公厘輪型戰車研製及偵搜戰術輪車研製，均未依當時計劃必要性發展，甚至謊稱取得國外輸出，在未取得授權下改採降規方式辦理，嚴重浪費公帑，目前原型車計畫進行車體構改，降低高度，由於結構更動幅度甚大，形同再造一全新車體。立委提案凍結研發預算，要求國防部報告。
國防部今天回應表示，105公厘輪型戰車研製案，因新式砲管外購、承商未如期交貨，已依約計罰、停權並於110年2月改採符合陸軍需求的現役戰車砲管。首輛原型車於今年6月完成研發測評，功（性）能均符合陸軍整體獲得規劃書規範；第二輛樣車亦依計畫節點執行，進度正常。
國防部表示，偵搜戰術輪車研製案，配合陸軍「輕、巧、活、快」作戰需求，已於今年10月28日完成首輛原型車系統整合，規劃明年3月底前通過研發測評，目前進度正常。
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