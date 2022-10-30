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救國團凱道大遊行登場 張魁現身揭密「小丑」口罩由來
「我們都是小丑」，在資深藝人張魁「小丑」的歌聲中，救國團1030凱道大遊行正式登場。此次救國團送給參加民眾印有小丑圖案的口罩，並邀來懷舊金曲「小丑」原唱者張魁開唱、並解釋小丑的意義。
救國團表示，小丑象徵的意義，就像史上最偉大的喜劇演員、同時也是反戰人士的卓別林，用無聲電影带给許多人笑聲，透過幽默來諷刺與反思現代社會，也以喜劇點亮一盞盞對社會角落的關懷。而救國團同樣一直都是一個奉獻活力和真心、帶给大家快樂的團體。但如今小丑因遭到打壓和迫害，被逼到角落滿腹辛酸而流淚，只能選擇與社會上所有和他一樣被逼迫的人們一起站出來，表達發自內心最沉痛的抗議。
救國團今天下午在凱道舉辦「公義、自由、和平、救國」大遊行，除向黨產會違法濫權處分救國團表達抗議，也號召社會大眾共同為了台灣的未來發聲。遊行今天下午2時開始，預計號召10萬人參加。
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