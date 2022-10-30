聽新聞
test
0:00 / 0:00

救國團凱道大遊行登場 張魁現身揭密「小丑」口罩由來

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
救國團凱道大遊行正式登場。此次救國團送給參加民眾印有小丑圖案的口罩。記者陳宛茜／攝影
救國團凱道大遊行正式登場。此次救國團送給參加民眾印有小丑圖案的口罩。記者陳宛茜／攝影

「我們都是小丑」，在資深藝人張魁「小丑」的歌聲中，救國團1030凱道大遊行正式登場。此次救國團送給參加民眾印有小丑圖案的口罩，並邀來懷舊金曲「小丑」原唱者張魁開唱、並解釋小丑的意義。

救國團表示，小丑象徵的意義，就像史上最偉大的喜劇演員、同時也是反戰人士的卓別林，用無聲電影带给許多人笑聲，透過幽默來諷刺與反思現代社會，也以喜劇點亮一盞盞對社會角落的關懷。而救國團同樣一直都是一個奉獻活力和真心、帶给大家快樂的團體。但如今小丑因遭到打壓和迫害，被逼到角落滿腹辛酸而流淚，只能選擇與社會上所有和他一樣被逼迫的人們一起站出來，表達發自內心最沉痛的抗議。

救國團今天下午在凱道舉辦「公義、自由、和平、救國」大遊行，除向黨產會違法濫權處分救國團表達抗議，也號召社會大眾共同為了台灣的未來發聲。遊行今天下午2時開始，預計號召10萬人參加。

救國團今天下午在凱道舉辦「公義、自由、和平、救國」大遊行，除向黨產會違法濫權處分救國團表達抗議，也號召社會大眾共同為了台灣的未來發聲。遊行今天下午2時開始，預計號召10萬人參加。記者陳宛茜／攝影
救國團今天下午在凱道舉辦「公義、自由、和平、救國」大遊行，除向黨產會違法濫權處分救國團表達抗議，也號召社會大眾共同為了台灣的未來發聲。遊行今天下午2時開始，預計號召10萬人參加。記者陳宛茜／攝影

救國團 口罩

延伸閱讀

救國團凱道大遊行今天下午登場 馬英九將現身 懷舊金曲勾回憶

相關新聞

美議員挺台入IPEF 我半年砸1600萬

蔡政府在美國聘用多家政治公關公司，近半年來耗資近五十萬美元，推動台灣加入美國印太經濟架構（ＩＰＥＦ），最終台灣並未如預期...

救國團遊行4訴求 擠爆凱道

救國團凱道大遊行昨登場，雖遇上大雨滂沱，熱情民眾仍擠爆凱道，主辦單位估計逾五萬人參加。參與民眾戴上象徵救國團的小丑口罩，...

柯文哲動向成懸念？2024大選維安 國安局規畫藏玄機

國家安全局特勤中心為總統大選安全維護任務編列預算案，預估參選人數量，據以規畫維安人力，往往顯示情治單位對政局的研判。明年國安局將為2024年總統大選的「安維8號」任務，規畫3個基本編組及1個預備組，對照2020年「安維7號」藍、綠、橘3黨人選實際需要5組及1組預備組維安人力，也讓外界好奇，國安單位似仍在觀望民眾黨主席柯文哲代表的「白」營，是否角逐2024總統大選。

「白狼」張安樂現身餐會 侯友宜、柯文哲全程閃避

「全民計程車」今晚舉辦30周年感恩餐會，民眾黨主席柯文哲帶領台北市長參選人黃珊珊等人出席，新北市長侯友宜則是在柯文哲離開...

數位部：買賣或未經授權使用個資都違法

BreachForums論壇近日傳出疑似販售國人個資，數位發展部昨天表示，本案推論為暗網論壇上希望吸引買家購買，因此宣稱...

政府找公關遊說美議員支持IPEF？ 外交部：長期採用

針對政府找公關公司遊說美議員支持台灣加入印太經濟架構（IPEF）事，外交部今天澄清，我駐美國代表處聘用公關公司協助推動強...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。