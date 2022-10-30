上任3年國寶破3件 趙少康：為什麼找大台獨當故宮院長

台中市東南區國民黨議員候選人李中，今在東區與盧秀燕成立競選總部，針對故宮打破三件國寶，中廣董事長趙少康助講時痛批故宮院長，「不是你名字叫吳密察，就可以偷偷摸摸秘密的查，有沒有查都不知道！」此事如發生在日本，故宮院長應會切腹自殺。

趙少康說，民進黨執政做的壞事罄竹難書，從最近故宮三件國寶打破就知道，故宮國寶在抗日、剿匪在戰亂中輾轉來到台灣，大家聽過什麼國寶損壞嗎？故宮博物院院長吳密察「犯了錯還不承認、還要狡辯、還要掩飾，這就是民進黨政府的縮影！」民進黨為什麼要找一位大台獨吳密察去當故宮博物院院長、去當國史館館長？他問如果這發生在日本，會發生什麼事？民眾在下回答：會切腹自殺。

趙少康指出，2022年的縣市長選舉是2024年總統大選前哨戰，2024年「要戰爭還是和平的選戰」，台灣能忍受戰爭的摧殘嗎？抗中保台能保台灣嗎？眾大喊不行！抗中只能保民進黨，這是民進黨的護身符，保他們的選票而已，做什麼壞事只要說他們抗中就可以。

趙少康說，美國、日本、歐盟都說台灣很危險，世界各國都很緊張，台灣民眾卻處變不驚，但真的是這樣嗎？若真的不用擔心，蔡英文政府為什麼要把兵役延長？國防預算從3000多億變成5000多億，這是誰造成的？不是蔡英文嗎？民進黨總說是北京挑釁，但前總統馬英九執政時，兩岸關係沒這麼緊張，兵役期限還能縮短，兩者對比之下，就是蔡英文總統執政造成的。

趙少康南下力挺李中，他說，李中是他台中一中的學弟，問政績效非常好，這次選舉大家擔心選情很冷，許多民眾說，因為民進黨執政太爛，台灣再這樣下去沒前途，對政治很失望，但人民沒有悲觀的權利，11月26日要讓市長盧秀燕、議員李中連任繼續當選。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980