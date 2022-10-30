蔡英文推姚文智電影「流麻溝十五號」也推18歲公民權

由民進黨前立委姚文智擔任出品人的電影「流麻溝十五號」在10月28日上映，蔡英文總統今天在臉書邀請大家一起進電影院了解台灣的歷史。蔡總統說，在出品人姚文智、導演周美玲和所有製片、演員團隊的努力下，劇情深刻還原威權時代的氛圍，「也讓我們看到女性政治受難者們所展現的堅毅、勇氣和韌性」。

蔡總統說，這部電影改編自文史工作者曹欽榮「流麻溝十五號：綠島女生分隊及其他」口述歷史，講述1950年代，不同身分和年齡的女性政治受難者，在威權體制壓迫下，被冠上「政治思想犯」的罪名，送到「火燒島」進行「思想再教育」的真實故事。

蔡總統說，自由與民主並非從天而降，而是需要大家共同努力、守護。透過「流麻溝十五號」，不僅讓歷史真相持續地被見證、被記得，「也提醒我們要記取威權歷史的教訓，當年造成許多人民傷痛苦難的故事，不能也不會在台灣重演。」

蔡總統說，姚文智這次不再選舉，但改投入電影圈，成立湠台灣電影，這感覺是比選舉更不容易的事情。姚文智說，湠（台語）是傳、拓展的意思，就是一傳十、十傳百，希望把台灣故事擴散出去。「這樣的精神很值得我們支持，透過電影講台灣的故事，也是讓更年輕世代有機會了解台灣歷史的方式之一」。

蔡總統表示，拜託大家，今年要一票支持18歲公民權，一票支持「流麻溝十五號」，一起到電影院支持這部電影，了解台灣過去的歷史，並對歷史進行更多反思，也共同向政治受難者前輩們致敬。