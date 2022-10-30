密會薛瑞元幫高端串供？陳時中批：汙辱人的說法

衛福部長薛瑞元、中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝27日帶隊密會民進黨台北市長候選人陳時中，遭國民黨立委賴士葆批，是為高端疫苗恐遭撤緊急使用授權（EUA）與用中資做二期實驗「串供」。陳時中今受訪時回應說，這是汙辱人的說法，且沒有法律修養。

薛瑞元27日晚間率王必勝、指揮中心發言人莊人祥等人，前往陳時中競選總部密會，引發外界高度關切，陳時中今出席2022第八屆電器盃節能公益路跑暨嘉年華，聯訪時被問到，會面過程是否討論到高端疫苗及有無串供？

陳時中先表示，「沒有，這實在是難以回答」，之後再說，「沒有所謂犯罪的情況，哪裡會套上串供的說法？」這是一個汙辱人的說法，對於任何人把它說成串供，「我覺得這不但沒有法律的修養，而且相當汙辱人」。

另國民黨台北市長候選人蔣萬安批，陳時中與薛瑞元見面是「台上切割、台下密會」，陳時中表示，他與薛瑞元一向是好朋友，以前也有部屬關係，久沒見面聊聊是應該的，「選舉不會選到連朋友都不能交」。

至於蔣萬安29日質疑，陳薛見面是為高端解套，批評行政不中立，陳時中當時反嗆，要談高端，打電話就可以。今天再被問說，有打電話與薛瑞元討論高端嗎？陳時中澄清，他的意思是，如果要講，用電話就能講，不一定要見面。