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回應「有個政黨很奇怪」 蔡其昌：盧秀燕痛批國民黨、自己

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
蔡其昌今替巿議員候選人站台，他受訪時酸盧秀燕今天有感而發，痛批國民黨、痛批她自己。記者劉柏均／攝影
蔡其昌今替巿議員候選人站台，他受訪時酸盧秀燕今天有感而發，痛批國民黨、痛批她自己。記者劉柏均／攝影

台中市長盧秀燕今早替市議員參選人站台，致詞時火力全開指，有個政黨很奇怪，喜歡砍鄉親的建設、福利；民進黨台中市長候選人蔡其昌酸，盧說的可能是她自己的國民黨，砍敬老愛心卡預算、營養午餐免費也沒做，「盧市長今天有感而發，痛批國民黨，痛批自己」。

選戰倒數27天，蔡其昌、盧秀燕今早皆齊聚台中山線。蔡其昌到豐原，現身力挺自己大學同窗好友、資深市議員謝志忠；盧秀燕則到東勢，力挺市議員候選人吳振嘉。

盧秀燕致詞時，一改「媽媽市長」溫柔形象，火力全開說到，有一個政黨很奇怪，專門喜歡砍鄉親的建設，停鄉親的福利。她二度說，「誰當市長不一樣」，她支持建設和減輕家庭負擔，有些政黨看到建設不是他們做的，不喜歡就砍掉，福利移到別處。

「盧市長批評的，可能是她自己國民黨。」蔡其昌上午接受媒體訪問時表示，過去敬老愛心卡是很好用的，老人家用得很快樂，盧秀燕上任後，就把敬老愛心卡預算大幅縮減，計程車只能85塊，這都是砍老人家預算，砍台中市的福利。

蔡其昌更提到，營養午餐免費到現在也沒辦法做，這些都是市民福利，為甚麼還不做？東豐快速道路，第一標、第二標到底怎麼做？盧有提出方法、有努力爭取要解決嗎？

蔡其昌還說，盧自己沒有能力，要跟中央對抗，砍了老人家預算，沒辦法做到營養午餐免費，這些蔡其昌做得到，盧市長今天有感而發，痛批國民黨、痛批她自己。

蔡其昌 盧秀燕 台中市長

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