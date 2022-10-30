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梨泰院事件151亡多人傷 蔡英文向韓政府與人民表達關懷

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
南韓首爾著名的夜生活鬧區梨泰院，29日晚上的萬聖節派對因湧入太多人，發生大規模踩踏事件，死亡人數增至151人。法新社
南韓首爾著名的夜生活鬧區梨泰院，29日晚上的萬聖節派對因湧入太多人，發生大規模踩踏事件，死亡人數增至151人。法新社

南韓首爾市龍山區梨泰院29日晚間舉行萬聖節慶祝活動時，發生重大推擠踩踏意外，造成多人傷亡。總統府發言人張惇涵今天表示，蔡英文總統代表我國政府與人民，向韓國政府與人民表達誠摯關懷，並向不幸罹難的民眾及家屬表達哀悼。

張惇涵表示，在蔡總統指示下，我國外交部及駐韓國代表處，已分別向韓國政府表達慰問關懷之意。根據目前掌握，暫無台灣籍人士有傷亡情形，但蔡總統也責請駐韓代表處及相關單位密切掌握後續情況。

韓聯社報導，南韓首爾著名的夜生活鬧區梨泰院，29日晚上的萬聖節派對因湧入太多人，發生大規模踩踏事件，死亡人數增至151人，其中有97名女性、54名男性，死者中有19名外國人，分別來自伊朗、烏茲別克、中國和挪威，另有82人受傷。

首爾 梨泰院

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