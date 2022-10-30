梨泰院事件 盧秀燕：全面加強公安檢查 提高警覺

台中市長盧秀燕今天在大甲參加台中市議員候選人楊啓邦競選總部成立大會，接受媒體採訪，韓國梨泰院事件造成嚴重死傷，如何引以為鑑避免憾事發生？盧秀燕表示，對於韓國梨泰院踩踏事件，感到十分痛心與不捨，因為韓國梨泰院是台灣人非常喜歡的旅遊目的地之一。

盧秀燕表示，意外發生的第一時間，已經透過外交系統了解有沒有台中市民受到意外影響，到目前為止，沒有傳出台中市民有傷亡，她說會持續掌握情況，希望大家都平安。

盧秀燕表示，其次在疫情逐漸解封的階段，因為過去疫情民眾悶了兩年多，此時全世界的民眾都紛紛走出戶外，參與各種大型活動，容易因眾人群聚而發生的公安意外，要呼籲民眾雖然疫情解封，大家走出戶外還是要小心自身安全，另一方面她也特別交代公安、警政、消防等相關系統對於大型活動的公安議題，要特別小心謹慎，全面加強公安檢查，提高警覺。

媒體也問，有民進黨議員質疑里幹事被要求下班時間宣揚政績，盧秀燕回應，希望大家正面選舉，即使選情再怎麼激烈、再怎麼危急，也不要波及公務人員，要信任公務人員，她最後強調「拜託大家，謝謝。」