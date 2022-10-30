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韓國瑜張善政首度合體 鄭運鵬批：唱衰桃園

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
立法院長游錫堃（中）陪民進黨桃園市長候選人鄭運鵬（右三）市場掃街握手拜票。記者曾增勳／攝影
立法院長游錫堃（中）陪民進黨桃園市長候選人鄭運鵬（右三）市場掃街握手拜票。記者曾增勳／攝影

前高雄巿長韓國瑜今天將與國民黨桃園市長候選人張善政首度合體，對此，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今天上午表示，韓、張2020年搭檔選正副總統，張善政到桃園選舉手法與韓相似，企圖讓桃園第一名的成績，打入冷宮變最後一名，他呼籲市民珍惜鄭文燦好成績，不讓桃園走回頭路。

鄭運鵬由立法院長游錫堃陪同至平鎮區和平路土地廟參香祈求，並前往和平傳統市場向採買民眾和攤商打招呼、握手拜票尋求支持，不少市民握手喊凍蒜。

游錫堃推薦表示，鄭運鵬擔任三次黨團幹事長，通才、專業，很多事情很有決斷力，鄭文燦是五星級市長，桃園各方面進展步非常快，一定要選擇一個抓到重點的通才市長。

針對韓國瑜與張善政合體站台，鄭運鵬表示，韓國瑜、張善政本來就是政策理念一致、價值一致的好搭檔、好兄弟，張請韓國瑜來幫忙，他想韓第一站就應該來桃園，韓張兩人不但是2020年搭檔選正副總統，連市長選舉手法都很相近。

鄭運鵬說，韓國瑜四年前在高雄把高雄貶得一文不值，張善政幾個月到桃園，用一樣的選舉方法，企圖讓桃園第一名的成績，打入冷宮變最後一名，兩人本來就是政策理念一致、選舉方法一致的搭擋，他呼籲市民，要珍惜鄭文燦的好成績，不讓桃園走回頭路，讓桃園下一屆可以更進步。

立法院長游錫堃（左二）為民進黨桃園市長候選人鄭運鵬（右二）披帶推薦鄭運鵬尋求支持。記者曾增勳／攝影
立法院長游錫堃（左二）為民進黨桃園市長候選人鄭運鵬（右二）披帶推薦鄭運鵬尋求支持。記者曾增勳／攝影
立法院長游錫堃（左二）推薦民進黨桃園市長候選人鄭運鵬（右二）通才有決斷力。記者曾增勳／攝影
立法院長游錫堃（左二）推薦民進黨桃園市長候選人鄭運鵬（右二）通才有決斷力。記者曾增勳／攝影

桃園市長 韓國瑜 鄭運鵬

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