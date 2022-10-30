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國民黨行動中常會移師新竹 林耕仁：宣示勝選勢在必得

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
國民黨新竹市長候選人林耕仁（左）今參加東區議員候選人鍾淑英競總成立大會。圖／林耕仁提供
國民黨新竹市長候選人林耕仁（左）今參加東區議員候選人鍾淑英競總成立大會。圖／林耕仁提供

國民黨新竹市長候選人林耕仁今參加東區議員候選人鍾淑英、段孝芳競總成立大會，媒體詢問下周黨中央行動中常會將到新竹？對此，林耕仁說，黨中央到新竹舉辦行動中常會不只是宣示市議員、里長要全壘打，也代表中央與地方聯合作戰、緊密結合，唯一支持正藍軍林耕仁。

林耕仁表示，新竹這一次選舉，對國民黨的發展及2024能否拿回執政權至關重要，黨中央來新竹舉辦行動中常會，不只宣示市議員、里長要全壘打，市長這一戰，更是國民黨最接近勝利的一次，也代表中央與地方聯合作戰、緊密結合，唯一支持正藍軍林耕仁，在最後二十多天全力衝刺，攜手翻轉新竹、為市民拚好日子。

媒體再問林耕仁昨天辦理造勢，後續還有何規畫？林耕仁說，今天下午他的競總會在關新公園辦理親子活動，有小朋友們期待已久的「巨貓降臨」，歡迎大家一起來參加。

林耕仁今除努力衝刺自身選情，也拉抬小雞聲勢、協同作戰。林耕仁表示，昨天東區大造勢來了近4000人，場子非常熱，相信這股氣勢會帶給國民黨提名的鍾淑英、段孝芳以及所有黨籍議員候選人滿滿信心，在11月26日前進市議會，他將與議員一同推動智慧交通、優質教育、安心托育等政策，攜手打造美好城市。

林耕仁出席議員鍾淑英競總成立大會，支持者也替林耕仁加油打氣、「鍾淑英一票、林耕仁一票」，現場氣氛高昂。林耕仁致詞時肯定鍾議員與他一樣都是六連霸的市議員，對於東區發展貢獻卓著，地方服務非常用心，尤其熱愛中華民國的心與所有眷村居民一樣，為國家、為城市、為了新竹市民努力打拚，就是希望中華民國百姓安居樂業。未來他擔任市長，會與鍾淑英並肩作戰，鞏固中華民國的價值、守護台灣民主的精神，爭取東區居民最大的福祉。

林耕仁也大力推薦專業、優質、一步一腳印的議員段孝芳，希望讓願意做事的人留在市議會，讓服務不間斷，與林耕仁一起推動市政改革、拚市民的好日子，翻轉新竹。

林耕仁 議員

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