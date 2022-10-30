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救國團凱道大遊行今天下午登場 馬英九將現身 懷舊金曲勾回憶

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
救國團大遊行今天下午舉行，訴求「公義、自由、和平、救國」，號召10萬支持者上凱道。本報資料照片
救國團大遊行今天下午舉行，訴求「公義、自由、和平、救國」，號召10萬支持者上凱道。本報資料照片

明天是救國團成立70周年，救國團今在凱道舉辦「公義、自由、和平、救國」大遊行，除向黨產會違法濫權處分救國團表達抗議，也號召社會大眾共同為了台灣的未來發聲。

遊行今天下午2時開始，預計號召10萬人參加。除了前總統馬英九、前衛生署長楊志良、婦聯會主委雷倩將出席發表宣講，楊燕、張魁等資深藝人也表演拿手歌曲，將勾起民眾對救國團時代的溫馨回憶。

救國團表示，遊行時間為下午2時至5時，分「公義縱隊」、「自由縱隊」、「和平縱隊」、「救國縱隊」等4個遊行隊伍。

「公義縱隊」可搭捷運紅線至「中正紀念堂站」5號出口至中正紀念堂東側愛國東路大孝門集合，下午2時出發，沿愛國東路轉中山南路至景福門。

「自由縱隊」可搭捷運紅線至「中正紀念堂站」5號出口或「東門站」3號出口，至中正紀念堂西側信義路大忠門集合，下午1時50分出發，沿信義路轉杭州南路、轉仁愛路至景福門。

「和平縱隊」可搭捷運紅線至公園路「台大醫院站」1號出口處集合，下午2時出發沿公園路、青島西路、中山南路至景福門會師成「救國縱隊」進入凱道集結。

凱道集會活動預定下午3時開始，由救國團召集人吳清基與主任葛永光主持，預定邀請馬英九、全國公教軍警消聯合總會長劉盛良、楊志良、前新聞局長鍾琴、雷倩及青年代表、海外義工代表等出席宣講。

表演嘉賓包括「小丑」原唱張魁、「三指歌后」蔡佩芙演唱「涼山情歌」、「萍聚」、小彬彬、迷你彬表演「嚕啦啦活力健康操」、資深歌后楊燕演唱「熱血滔滔」、「為青春歡唱」等，救國團的知名歌曲「歡樂年華」、「看我聽我」、「小草」、「拜訪春天」等也將唱遍全場。

救國團今在凱道舉辦「公義、自由、和平、救國」大遊行，除向黨產會違法濫權處分救國團表達抗議，也號召社會大眾共同為了台灣的未來發聲。圖／救國團提供
救國團今在凱道舉辦「公義、自由、和平、救國」大遊行，除向黨產會違法濫權處分救國團表達抗議，也號召社會大眾共同為了台灣的未來發聲。圖／救國團提供

救國團 中正紀念堂 馬英九

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