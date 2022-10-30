國安局特勤中心證實採購新型狙擊槍終於決標

國安局特勤中心採購為元首蒞場維安所需的狙擊槍，經過多次流標後，特勤中心日前表示，全案111-112兩個年度所需四套狙擊槍及附屬裝備，已於10月25日決標，後續將依合約，由廠商在365日曆天內履約交貨驗收。

國安局特勤中心維護總統蒞場安全的反狙擊組，配備的M24狙擊槍已使用20年，110年原本決標將採購英國精密國際（AI）公司號稱最先進的AX MKⅢ先進狙擊槍等裝備，但英國外交部卻拒絕核發輸出許可，得標廠商無法履約而自行解約。

國安局110年度及111年度採標的均為狙擊槍2把、槍上夜視鏡1具、槍上熱顯像儀1具及專用彈各5000發，規格採可變式槍管。而各年度歷經多次流標，特勤中心證實此案日前終於決標。但特勤中心未透露決標標的是否為原欲採購的槍型與配備。

不過，特勤中心曾聲稱，當年解約原因是因採購槍隻由英國生產製造，因新冠肺炎疫情影響，該地區政府機構即核發輸出許可有關部門，自110年度年中即精簡作業人力及每週工作天數減少，導致核發業務積累且辦理緩慢，經與廠商持續聯繫回復，廠商已協請英國槍枝生產公司及英國駐台辦事處連繫協調核發許可作業儘速核定，待核可通知即可立即空運來台。特勤中心將以將以專案會議、節點審查等方式確實掌握，並落實進度管控。