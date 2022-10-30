快訊

月底又吃土了嗎？ 三特徵看出「會不會存錢」的人差異在哪

「這種悲劇不應該發生！」 尹錫悅：將徹查原因、防止意外再發生

韓國梨泰院踩踏事故傷亡破百 台灣在這一年實施「管制新招」防意外

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國安局特勤中心證實採購新型狙擊槍終於決標

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國安局特勤中心採購為元首蒞場維安所需的狙擊槍，經過多次流標後，特勤中心日前表示，全案111-112兩個年度所需四套狙擊槍與附屬裝備，已於10月25日決標，後續將依合約，由廠商在365日曆天內履約交貨驗收。圖為示意。圖／取自英國精密國際（AI）公司官網
國安局特勤中心採購為元首蒞場維安所需的狙擊槍，經過多次流標後，特勤中心日前表示，全案111-112兩個年度所需四套狙擊槍與附屬裝備，已於10月25日決標，後續將依合約，由廠商在365日曆天內履約交貨驗收。圖為示意。圖／取自英國精密國際（AI）公司官網

國安局特勤中心採購為元首蒞場維安所需的狙擊槍，經過多次流標後，特勤中心日前表示，全案111-112兩個年度所需四套狙擊槍及附屬裝備，已於10月25日決標，後續將依合約，由廠商在365日曆天內履約交貨驗收。

國安局特勤中心維護總統蒞場安全的反狙擊組，配備的M24狙擊槍已使用20年，110年原本決標將採購英國精密國際（AI）公司號稱最先進的AX MKⅢ先進狙擊槍等裝備，但英國外交部卻拒絕核發輸出許可，得標廠商無法履約而自行解約。

國安局110年度及111年度採標的均為狙擊槍2把、槍上夜視鏡1具、槍上熱顯像儀1具及專用彈各5000發，規格採可變式槍管。而各年度歷經多次流標，特勤中心證實此案日前終於決標。但特勤中心未透露決標標的是否為原欲採購的槍型與配備。

不過，特勤中心曾聲稱，當年解約原因是因採購槍隻由英國生產製造，因新冠肺炎疫情影響，該地區政府機構即核發輸出許可有關部門，自110年度年中即精簡作業人力及每週工作天數減少，導致核發業務積累且辦理緩慢，經與廠商持續聯繫回復，廠商已協請英國槍枝生產公司及英國駐台辦事處連繫協調核發許可作業儘速核定，待核可通知即可立即空運來台。特勤中心將以將以專案會議、節點審查等方式確實掌握，並落實進度管控。

國安局 英國 新冠肺炎

延伸閱讀

警告空軍機師勿赴華提供訓練 英媒卻揭英國派員向解放軍授課

國安局：推「零信任」機制 面對中共網路灰色地帶攻擊

立委披露 國安局建議各總統候選陣營避免用無人機從事競選

國安局募兵難 陳明通：國防部給的召募點太少

相關新聞

梨泰院事件大巨蛋借鏡 吳思瑤：柯黃嘴臉應讓大家看清楚

韓國首爾梨泰院昨晚因萬聖節活動發生大規模踩踏事件，造成至少151人死亡、82人受傷，民進黨台北市長候選人陳時中競選團隊總...

梨泰院事件151亡多人傷 蔡英文向韓政府與人民表達關懷

南韓首爾市龍山區梨泰院29日晚間舉行萬聖節慶祝活動時，發生重大推擠踩踏意外，造成多人傷亡。總統府發言人張惇涵今天表示，蔡...

首都仇恨值／茶街疫後復甦 陳時中黑掉了喚不回萬華人的心

晚上9點過後，鑽進萬華鬧區旁的小巷，似通往異世界的入口，別有洞天。濃妝豔抹的女子杵在牆邊，半邊臉龐被影子遮掩，彷彿人、牆，和黑影連在一起，彼此共生。被建物與建物隔出來的小巷，從上午的雲淡風輕，一時間燈火大射，象徵夜產業鏈的甦醒。

梨泰院事件 盧秀燕：全面加強公安檢查 提高警覺

台中市長盧秀燕今天在大甲參加台中市議員候選人楊啓邦競選總部成立大會，接受媒體採訪，韓國梨泰院事件造成嚴重死傷，如何引以為...

韓國瑜張善政首度合體 鄭運鵬批：唱衰桃園

前高雄巿長韓國瑜今天將與國民黨桃園市長候選人張善政首度合體，對此，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今天上午表示，韓、張2020...

國民黨行動中常會移師新竹 林耕仁：宣示勝選勢在必得

國民黨新竹市長候選人林耕仁今參加東區議員候選人鍾淑英、段孝芳競總成立大會，媒體詢問下周黨中央行動中常會將到新竹？對此，林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。