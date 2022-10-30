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救國團10萬人凱道大遊行下午登場 馬英九將現身 訴求、路線看這查

聯合報／ 記者陳宛茜楊德宜／台北即時報導
救國團成立70年來，首度在街頭舉辦團慶，今天下午展開凱道大遊行。圖／取自救國團臉書粉專
救國團成立70年來，首度在街頭舉辦團慶，今天下午展開凱道大遊行。圖／取自救國團臉書粉專

救國團今天將在凱道大遊行，訴求「公義、自由、和平、救國」，下午1時集合，下午2時遊行隊伍出發；前總統馬英九預計下午3時出席力挺。救國團臉書粉專表示，「找回公義，追求自由，祈求和平，行動救國，讓我們用全民的力量告訴黨產會，告訴政府，台灣，不是他們可以為所欲為的地方」。預計將有10萬人參加。

救國團財產遭不當黨產處理委員會移轉國有，救國團救國團主任葛永光表示，救國團成立70年來，首度在街頭舉辦團慶，起因是官逼民反，老百姓救濟無門只好上街頭發出心聲，「遊行不只是場抗議運動，也是救國運動」。這次遊行跟選舉無關，而是跨黨派、群族、宗教、階級的活動，將以理性、和平與感性方式進行。

葛永光說，救國團不反對轉型正義，也贊成政府應對過去受威權體制不平待遇、權益受損的人給予補償，但轉型正義須奠基於釐清歷史真相、追求和解共生。黨產會現在的作為卻是在仇恨、鬥爭，非但沒有釐清歷史真相，還扭曲歷史真相。

救國團遊行將分「公義縱隊」、「自由縱隊」、「和平縱隊」、「救國縱隊」四大隊，走至凱道會師，預定邀馬英九、全國公教軍警消聯合總會總會長劉盛良、前衛生署長楊志良、前新聞局長鍾琴、婦聯會主委雷倩等人出席。

救國團成立70年來，首度在街頭舉辦團慶，今天下午展開凱道大遊行。前總統馬英九預計下午3時出席力挺。圖／取自救國團臉書粉專
救國團成立70年來，首度在街頭舉辦團慶，今天下午展開凱道大遊行。前總統馬英九預計下午3時出席力挺。圖／取自救國團臉書粉專
救國團成立70年來，首度在街頭舉辦團慶，今天下午展開凱道大遊行。遊行訴求基調。圖／取自救國團臉書粉專
救國團成立70年來，首度在街頭舉辦團慶，今天下午展開凱道大遊行。遊行訴求基調。圖／取自救國團臉書粉專
救國團成立70年來，首度在街頭舉辦團慶，今天下午展開凱道大遊行。圖／取自救國團臉書粉專
救國團成立70年來，首度在街頭舉辦團慶，今天下午展開凱道大遊行。圖／取自救國團臉書粉專
救國團成立70年來，首度在街頭舉辦團慶，今天下午展開凱道大遊行。遊行路線圖。圖／取自救國團臉書粉專
救國團成立70年來，首度在街頭舉辦團慶，今天下午展開凱道大遊行。遊行路線圖。圖／取自救國團臉書粉專
救國團成立70年來，首度在街頭舉辦團慶，今天下午展開凱道大遊行。圖為出席人員介紹。圖／取自救國團臉書粉專
救國團成立70年來，首度在街頭舉辦團慶，今天下午展開凱道大遊行。圖為出席人員介紹。圖／取自救國團臉書粉專
救國團成立70年來，首度在街頭舉辦團慶，今天下午展開凱道大遊行。圖為遊行手勢。圖／取自救國團臉書粉專
救國團成立70年來，首度在街頭舉辦團慶，今天下午展開凱道大遊行。圖為遊行手勢。圖／取自救國團臉書粉專

救國團 黨產會 馬英九

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