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恩恩爸深夜發文不看新聞 因為怕看到侯友宜

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
恩恩爸今凌晨再度發文，指最近好長一段時間不想看新聞，因為害怕看到新北市長侯友宜。本報資料照片
恩恩爸今凌晨再度發文，指最近好長一段時間不想看新聞，因為害怕看到新北市長侯友宜。本報資料照片

中和兩歲男童恩恩確診過世，父親恩恩爸持續追尋81分鐘救護車才抵達的真相，恩恩爸今凌晨再度發文，標註缺乏同理心、不會感同身受的父母官，指最近好長一段時間不想看新聞，因為害怕看到新北市長侯友宜。

恩恩爸晚間在臉書指出，總是看到侯友宜活力十足的在競選，自己只能躲在角落暗自舔拭內心的傷痛，想到81分鐘的救護車真相沒有出來，更是難過。

隨後他標註了恩恩事發的經過，包括4月14日81分鐘的救護車發生、4月17日視訊電話答應給交代、4月19日恩恩清晨離開，沒有事先告訴自己便搶先宣布這個不幸、4月26日衛生局的解隔離單拖到晚上9點多才完成，然後全家才能出院。

4月26日至5月26日期間未曾聞問和關心一通電話都沒有、5月27日依據政府資訊公開法要求提供81分鐘救護車的所有橫向通聯紀錄、5月31日在議會說大話「就給他嘛」、6月2日在市府大樓只看到簡陋不堪的簡表，並只願意提供消防局和老婆的7通電話譯文、6月6日消防局演大戲，兩位局長只說大家都很忙盡力了、6月21日局部錄音檔被揭露，說願意負起最大的責任。

恩恩爸表示，從6月8日開始侯友宜一路謊稱已進入司法調查，卻給不出案號，也不進行行政調查，總是嘴上感同深受，但實際毫無作為，就連駁回國賠請求，也不敢給出國賠委員的名單，完全黑箱處理。

他說，從頭到尾沒有接過任何一通來自新北市府的聯繫，好像81分鐘救護車從來不曾發生過，也不必要釐清所有的真相，實在離譜至極，只能從新聞上得知，所有市府的最新回應，自己一直被當作局外人，沒有資格知道事情全貌。

恩恩爸表示，儘管有議員在議會要求新北市府發起行政調查，但被所有國民黨議員動員否決，不知道這些否決的議員是否曾為人父為人母？是怎樣的扭曲心態，才會做出這樣的事情。恩恩離開後，社會上有一段時間出現了一個小孩都不能少的口號，但怎麼自己站出來請求真相後，你們全都閉嘴了，不幫忙就算了，還助紂為虐否決行政調查報告，太可笑了。

恩恩爸說，唯有真相的釐清，才能好好的面對問題，解決問題，並讓悲劇不要再發生，這對他或是對於離去的恩恩寶貝才是最大的安慰和意義。

新北市長 恩恩爸 救護車

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